Independent: вопреки ожиданиям, в послании Федеральному собранию Путин сосредоточился на внутренней политике

В ходе выступления с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин сосредоточился преимущественно на внутриполитических вопросах России, передаёт The Independent. Как отмечает издание, предлагаемые российским лидером изменения Конституции страны свидетельствуют о желании Путина занять пост премьер-министра после истечения срока президентских полномочий в 2024 году.

Владимир Путин предложил внести целый ряд поправок в Конституцию, которые, как отмечает The Independent, позволят ему сохранить политический вес после истечения срока полномочий президента России в 2024 году.



В частности, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер выступил с идеей расширить полномочия Госдумы, предоставив нижней палате Федерального собрания право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра.



Кроме того, Путин предложил усилить роль возглавляемого им Госсовета, который, как отмечает издание, в будущем может стать «инструментом неофициальной власти».



The Independent полагает, что это, вкупе с намерением ограничить власть своего преемника на посту главы государства путём ограничения количества президентских сроков двумя, свидетельствует о том, что Путин планирует занять пост председателя правительства России после 2024 года.



Предложенные изменения серьёзно ослабят полномочия будущего главы государства в пользу правительства и парламента, а также, вероятно, ряда других политических институтов. Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, где основные полномочия, в том числе по отстранению премьер-министра, останутся за президентом.



Не обошёл вниманием Путин и вопрос благосостояния россиян, призвав серьёзно заняться проблемой роста бедности и коррупции в стране. Кроме того, «высшим национальным приоритетом» в своём выступлении президент назвал «сбережение и приумножение народа России», уделив особое внимание политике поддержки семьи.



При этом, вопреки ожиданиям, почти полуторачасовая речь российского лидера в основном была посвящена вопросам внутренней, а не внешней политики. Так, Путин ни разу не упомянул ситуацию на Украине, подчёркивает The Independent.