Cюрприз для всех — CNN об отставке правительства Медведева

Такого не ожидал никто даже в России, прокомментировал корреспондент CNN сообщения об отставке российского правительства в полном составе во главе с Дмитрием Медведевым. Он отметил, что Владимир Путин на встрече с Медведевым признал, что у правительства не всё получилось, как планировалось. При этом российский президент дал понять, что некоторые министры могут сохранить свои посты в новом правительстве.

У нас срочные новости из Москвы: премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о своей отставке, а также об отставке всего правительства. Это удивительный шаг, которого, очевидно, никто не ждал. С деталями из Москвы с нами на связь выходит Фредерик Пляйтген. Фред?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Здравствуйте, Макс! Определённо, этого не ожидали ни мы, ни кто-либо ещё. Собственно говоря, российское государственное телевидение даже после этой новости продолжило вещание в обычном режиме, поэтому для них это, очевидно, также стало сюрпризом. Затем произошло следующее: появилось видео, на котором премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с Владимиром Путиным, а затем заявил, что он и весь его кабинет подадут в отставку.



Затем Владимир Путин поблагодарил Медведева и сказал, что не всё шло по плану и не всё получилось. Тем не менее Медведева и его правительство он всё же поблагодарил. Затем Владимир Путин заявил, что он по отдельности пообщается со всеми министрами правительства, и некоторые из них смогут сохранить свои посты. При этом они останутся на своих должностях до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет. Однако пока что ситуация такая: Дмитрий Медведев и его правительство уйдут в отставку, а затем им найдут замену.



Макс, это событие выпало на крайне важный день для России, потому что сегодня был день послания Федеральному собранию — оно похоже на то, что есть и у нас. Эту речь произнёс Владимир Путин, но она оказалась не слишком богата на сенсационные заявления — в отличие от того, что было в прошлом, когда Путин говорил, например, о новом оружии или сообщал о новом внешнеполитическом курсе. Однако в конце послания Путин сообщил кое-что интересное: он высказался за конституционные изменения, в частности, касающиеся самого президента: Путин заявил, что не желает, чтобы президент России занимал пост более двух сроков подряд. Как известно, сам Путин сейчас уже на четвёртом сроке президентства, у него был лишь короткий четырёхлетний перерыв, когда он был премьер-министром страны. Призвал президент и провести референдум.



Между тем, Путин также высказался за масштабные изменения — например, за то, чтобы премьер-министра назначал не президент, как сейчас, а парламент. Он, впрочем, отметил необходимость — или, как он выразился, «порекомендовал», но, как известно, его слова здесь значат очень много, — провести до реализации упомянутых изменений всенародный референдум.



Итак, Владимир Путин определённо выступает за масштабные изменения в стране — и в её конституции, и в законодательстве, и в правительстве. Некоторые полагают, что таким образом Путин готовится к завершению своего срока в 2024 году, однако — как вы совершенно справедливо отметили, — сегодняшняя новость о том, что правительство в полном составе уходит в отставку, действительно стала неожиданностью, несмотря даже на то, что Путин сделал ряд критических замечаний в адрес правительства: в ходе обращения он сказал, что в последние годы, и особенно в прошлом году, были допущены ошибки.



И всё же, только что сделанные Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым заявления в целом были крайне неожиданными. Было крайне любопытно смотреть кадры с ними вместе — они проводили встречу в конференц-зале, можно было увидеть, как они неформально общаются ещё до того, как сделать своё заявление, — ну а затем они сели, и Дмитрий Медведев объявил о том, что он вместе со всем правительством уходит в отставку.



Конечно же, главный вопрос сейчас — что теперь будет с министрами российского правительства и кто из них сможет попасть в его новый состав. Один из самых интересных примеров — это, разумеется, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который стал лицом российской внешней политики, — будут ли в этом плане также предприняты какие-то изменения?



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.