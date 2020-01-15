Намёки на будущее и «политическое землетрясение» — мировые СМИ о послании Путина Федеральному собранию

В 2020 году в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин, вопреки обыкновению, мало говорил о внешней политике и сделал особый акцент на благосостоянии россиян, обратили внимание иностранные СМИ. Но наибольший интерес у журналистов вызвали предложения поправок к Конституции, в которых многие увидели намёки на планы президента на будущее.

В среду 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Большую часть своего обращения Путин посвятил социальным проблемам страны — как заметила The Times, лидер, подчеркнул, что в обществе «обозначился запрос на перемены».

Агентство Bloomberg обратило внимание: в то время как в прошлые годы глава Кремля «грозил развёртыванием новых вооружений для противодействия США и их союзникам», внешней политике в этот раз внимания было уделено заметно мало. Уже в начале своего выступления президент отметил, что Россия вступила «в очень сложный демографический период» и призвал расширить программу материнского капитала, призванного стимулировать рост рождаемости. Путин в целом сделал особый акцент на теме повышения качества жизни обычных россиян, написала The Washington Post.

Также издание подчеркнуло, что российский лидер предложил внести в Конституцию страны «радикальные изменения». Среди прочего глава Кремля намерен ужесточить требования, предъявляемые к кандидатам на пост президента, наделить парламент большими полномочиями, в том числе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, а также пересмотреть роль Госсовета.

Все предложенные поправки, которые могут «увеличить и без того продолжительное правление» главы Кремля, Путин призвал вынести на народное голосование — как прокомментировала The Guardian, «первый общенациональный референдум с 1993 года». Сейчас, как отметила El País, 67-летний лидер, который «находится у власти уже два десятилетия», надеется не допустить того, чтобы кто-то руководил страной столь же долго.

Хотя, как утверждает Le Figaro, в своём послании Путин «не дал внятного ответа на вопрос о своём политическом будущем», по словам The Independent, предложенные поправки призваны помочь лидеру сохранить политический вес после истечения срока полномочий президента России в 2024 году. Британская газета считает, что, предложением ограничить пребывание на посту главы государства двумя сроками и другими поправками, российский лидер стремится существенно урезать власть потенциального преемника в пользу парламента и правительства и в дальнейшем собирается вновь занять пост премьер-министра. Во всяком случае, ограничения по двум президентским срокам свидетельствует о том, что на третий действующий лидер баллотироваться после 2024 года не собирается, пришла к выводу The Washington Post.

Впрочем, уже сегодня заявления Владимира Путина повлекли за собой «политическое землетрясение», поскольку сразу после обращения всё правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку, заявила испанская газета El Periódico. Это стало большой неожиданностью, как для самих россиян, так и для международного сообщества, хотя в уже в ходе обращения президент отметил, что правительство в последние годы допускало ошибки, передал CNN. Как признал канал, особый интерес вызывает судьбы министров, главным образом главы МИД Сергея Лаврова, который «стал лицом российской внешней политики».

Ну а лицо Владимира Путина, как указали многие СМИ, сегодня можно было увидеть не только по всем российским каналам — обращение президента транслировалось даже на нескольких больших зданиях в Москве, напомнила The Washington Post. «Услышать, что говорит Путин, должны были все, ведь речь как-никак шла о будущем России», — прокомментировал немецкий канал Das Erste.