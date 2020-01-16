Gazeta Prawna: евродепутаты заподозрили, что за словами Путина о Польше последует агрессия

Если лидер столь значимой страны, как Россия, оправдывает действия Советского Союза в отношении Польши, то это свидетельствует о том, что он не исключает их повторения в будущем, заявил на пресс-конференции в Страсбурге евродепутат Радослав Сикорский. При этом экс-глава МИД Польши добавил, что не теряет надежду на то, что однажды Россия присоединится к «семье европейских народов».

Члены Европарламента на пресс-конференции в Страсбурге единогласно заявили, что искажение истории президентом России Владимиром Путиным и перекладывание ответственности за начало Второй мировой войны на Польшу нельзя игнорировать, пишет Gazeta Prawna.

«Сегодня мы вместе с Польшей защищаем настоящую историю Европы и реальную историю Второй мировой войны. Мы вместе с Польшей выступаем против этой беспрецедентной пропаганды», — заявил бывший премьер-министр Литвы, в настоящее время депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

Как он отметил, до сих пор нет ответа на вопрос, почему Путин решил делать такие заявления. По словам Кубилюса, это может быть связано с наследием его правления в России и тем фактом, что спустя 20 лет нахождения у власти хозяин Кремля оказался не особо эффективным.

«Не допускается искажение исторических фактов... Мы должны реагировать, потому что за этими словами может в качестве политических инструментов последовать агрессия, вторжение и авторитаризм», — заявил евродепутат от Польши Анджей Халицкий.

Его поддержал немецкий депутат Майкл Гэлер, который сказал, что возмущён тем, что Польшу обвиняют в провоцировании агрессии. «Я могу ещё раз повторить, как мы всегда привыкли говорить, что преступная энергия была инициирована в Германии, а позже она нашла союзника в лице Советского Союза», — подчеркнул политик.

В свою очередь бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на то, что Россия однажды присоединится к «семье европейских народов». При этом он сделал оговорку, что это может произойти только на основе истины.

«Если лидер такой важной страны, как Россия, говорит, что Советский Союз вёл себя должным образом, то мы тем самым слышим, что нынешний российский лидер считает, что возможно будет предпринять такие же действия, как и в прошлом. Конечно, мы считаем это угрозой нашей безопасности», — объяснил он.