«Не уцепиться за власть, а укрепить Россию» — эксперт The Australian объяснила, зачем Путину реформа Конституции

Несмотря на домыслы западных аналитиков, анонсированная Владимиром Путиным реформа Конституции не ставит целью сосредоточить власть в его руках после 2024 года, пишет эксперт в области стратегии и обороны Элизабет Бьюкенен на страницах The Australian. По её словам, под этими изменениями скрывается план по обеспечению преемственности власти и реорганизации государственной системы, которая продолжит успешно справляться со своей функцией в будущем.

После заявления Владимира Путина о грядущих конституционных изменениях в России аналитики начали исступлённо спорить, как он сможет удержать власть в своих руках по истечении своего мандата в 2024 году — и попали пальцем в небо, считает обозреватель The Australian Элизабет Бьюкенен. По её словам, «святая Троица» Путина — это стабильность, уверенность и безопасность, которые лежат в основе его плана по преемственности власти. Если разобрать намеченные президентом изменения, следуя этим принципам, станет очевидно, что его конечной целью является совсем не сосредоточение власти в своих руках или закрепление автократического правления.

Как пишет автор статьи, было бы большим упрощением полагать, что Владимир Путин собирается становиться пожизненным правителем. В его реформе гораздо более глубокий смысл: это масштабные меры по защите построенной им системы. Это не коварный способ уцепиться за власть, а попытка укрепить Россию и привести её в соответствие с требованиями завтрашнего дня.

Имея глубокие познания в истории и уважая её уроки, Путин понимает, что передача власти в России часто оборачивается хаосом. Изменения в Конституции как раз направлены на то, чтобы обеспечить стабильность и безопасность системы, которая продолжит служить России много лет после Путина. Также это вопрос сохранения того, чего он смог добиться на посту президента, и защиты восстановленной им из руин страны. В исторических книгах Путин хочет остаться как лидер, который из состояния постоянных революций привёл Россию к системе стабильного правительства.

Бьюкенен признаёт, что многие увидят в анонсированных изменениях доказательство того, что Путин хочет «укрепить свой режим», хотя на самом деле эти перемены являются шагом в сторону либерализации модели управления государством. Так, мы увидим, как президент своими руками ликвидирует вертикаль власти, которую он внедрил и развивал с 2000 года. Власть теперь не будет находиться в руках президента, а распределится между парламентом, премьер-министром и Государственным советом.

В то же время пребывание одного человека на посту главы государства ограничится двумя президентскими сроками: больше не будет Путина или тандема Путин — Медведев, а бывший премьер-министр сможет снова стать у руля страны только ещё на один срок. Президент лишится права назначать премьер-министра — теперь этим будет заниматься парламент. С целью ограничить иностранное влияние на государственные институты кандидатам запрещено иметь иностранные паспорта или вид на жительство других стран, что исключает из президентской гонки Навального, проживавшего в США во время учёбы в Йельском университете.

Путин мастерски провернул политический манёвр под видом планирования преемственности власти, отмечается в статье. Международное сообщество отвлеклось на изначально существовавшие ожидания от Путина, в то время как на самом деле он проводит реорганизацию государственных институтов. Если ему удастся подготовить систему к требованиям будущего, он сможет отступить (хотя и не уйти совсем) и позволить ей развиваться самостоятельно.

У Путина останется возможность направлять систему и вмешиваться, чтобы вернуть её в правильное русло — в качестве ли председателя Государственного совета или Совета Федерации, остаётся лишь гадать. Ответ кроется в широкомасштабных, но пока ещё достаточно неопределённых конституционных изменениях. «Очевидно, что в России идёт полным ходом планирование преемственности руководящих должностей, — пишет Бьюкенен на страницах The Australian. — Однако мы не знаем, каким будет следующий ход Путина, пока он его не сделает. И, конечно, это является частью его плана».