«Не уцепиться за власть, а укрепить Россию» — эксперт The Australian объяснила, зачем Путину реформа Конституции

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«Впервые за месяцы — настоящий шанс на мир»: Welt об итогах конференции по Ливии Welt (TV)
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Le Figaro: современная политкорректность загоняет литературу в подполье Le Figaro
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Немецкий физик об «Авангардах»: чувство защищённости благодаря наличию ПРО — это иллюзия Der Spiegel
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«Нет шансов»— Fox News о попытках защитить американский женский спорт от трансгендеров Fox News
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Намёки на будущее и «политическое землетрясение» — мировые СМИ о послании Путина Федеральному собранию ИноТВ
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«Монако» с Головиным пробился в 1/8 финала Кубка Франции
«Монако» уверенно победил «Сен-Приве Сен-Илере» в матче 1/16 финала Кубка Франции (3:1).
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The Guardian назвала имя «нового главаря» ИГ
Британское издание The Guardian назвало имя «нового главаря» террористической организации «Исламское государство»*.
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Джокович: до сих пор не осознаю, что со мной произошло
Теннисист Новак Джокович высказался о своей победе в первом круге Australian Open, которая стала для него 900-й в карьере.
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Джокович похвалил мощные удары соперника в матче Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу Яном-Леннардом Штруффом в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
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Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
Три ракеты упали рядом с посольством США в так называемой зелёной зоне в центре Багдада.
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Турецкий баскетболист процитировал Мартина Лютера Кинга
Турецкий баскетболист клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Картер отметил «День Мартина Лютера Кинга».
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МИД Украины потребовал убрать трезубец из британского пособия по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины потребовало убрать из британского пособия по борьбе с экстремизмом изображение украинского трезубца.
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Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении наставником «Рубина»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов сыграл главную роль в его назначении.
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Макрон и Трамп обсудили цифровой налог
Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп обсудили введение Парижем цифрового налога.
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Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.
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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о закупке 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки.
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Глава UFC назвал возможное место проведения реванша Нурмагомедова и Макгрегора
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал возможное место проведения реванша между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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Тренер «Сочи» выразил уверенность в готовности РПЛ к расширению
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что приветствует планы по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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Кадыров создал в Чечне консультативный совет
Президент Чечни Рамзан Кадыров создал консультативный совет, который будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций по вопросам развития.
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Урманов назвал Щербакову и Косторную фаворитками ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов считает, что у российских фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой, а также у Алёны Косторной практически нет конкуренток на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
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Урманов отреагировал на слова журналиста из США, предложившего Туктамышевой выступать за Канаду
Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов прокомментировал слова американского журналиста Филипа Херша, который предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство.
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В СК назвали причину пожара в психдиспансере Удмуртии
Руководитель следственного управления СК по Удмуртии Рустам Тугушев рассказал о причине пожара в здании психоневрологического диспансера в городе Глазове 31 декабря, в результате чего погиб один человек.
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Боец UFC Ян запустил новый челлендж в соцсетях
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян запустил новый челлендж в социальных сетях, суть которого заключается в том, чтобы успеть по очереди поймать три выброшенные в воздух монеты.
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Сотни мигрантов попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой
Сотни мигрантов из Центральной Америки попытались прорваться в Мексику через границу с Гватемалой.
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Александрова призналась, что начала паниковать во втором сете стартового матча Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время матча с представительницей Швейцарии Жиль Тейхманн на старте первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.
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В Томской области усилили работу с пассажирами из-за коронавируса в КНР
В Томской области усилили работу по проверке пассажиров международных рейсов из-за нового коронавируса в Китае.
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В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о незаконном вылове афалины
Темрюкский районный суд вынес приговор по делу о незаконном вылове афалины.
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Студенты из Свердловской области планируют разработать российский аналог компьютерного моделирования
Студенты из Свердловской области приступили к разработке отечественного аналога компьютерного моделирования.
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В МИД прокомментировали слова Хука об «ооновских стандартах» по Ирану
Международное сообщество не устраивают грубые нарушения СВПД со стороны Соединённых Штатов, заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о существовании «ооновского стандарта», запрещающего Ирану заниматься обогащением урана.
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ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали крупную победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ЯНАО
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Ямало-Ненецком автономном округе во вторник, 21 января.
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Шестикратный победитель турниров Большого шлема назвал себя поклонником Медведева
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер высказался о вероятности того, сможет ли российский теннисист Даниил Медведев стать первой ракеткой мира.
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Беккер заявил, что российский теннисист Медведев обладает характером чемпиона
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер оценил шансы четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на победу на Australian Open.
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Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
В Киевской области в ходе конфликта двух участников боевых действий в Донбассе произошла перестрелка, в результате чего один из ссорящихся был убит.
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Стартовал дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства»
В России начался дистанционный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Участникам предлагают пройти тестирование в личном кабинете на сайте мероприятия.
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В Сочи завели дело по факту ложного сообщения о минировании набережной
В Сочи завели уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании набережной.
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Число контрактов на портале поставщиков Москвы в 2019 году выросло вдвое
Число контрактов, заключённых на портале поставщиков Москвы в 2019 году, выросло вдвое по сравнению с 2018-м.
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UKAD опубликовало своё заявление 2017 года на фоне ситуации с Фарой
Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) опубликовало заявление от 2017 года на фоне сообщений в СМИ об отказе организации выдавать допинг-пробы четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
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Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Москве
Премьера шоу «Замок желаний» пройдёт 6 и 7 марта в Vegas City Hall в Москве.
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ВОЗ проведёт экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.
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Установлена причина смерти школьника на картодроме в ЯНАО
Специалисты установили причину смерти десятилетнего школьника, погибшего в ноябре 2019 года на картодроме в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах берлинской конференции по Ливии. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
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В Омске перед судом предстанет женщина по делу об убийстве малолетней дочери
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в убийстве малолетней дочери.
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Шарапова: не собираюсь останавливаться на достигнутом
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.
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СМИ: Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали семерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта.
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Мишустин посетил ФНС
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы. Об этом заявили в пресс-службе ФНС.
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Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по водному поло победила Грузию в матче 1/8 финала чемпионата Европы в венгерском Будапеште.
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Программу «Большой вальс» представят 31 января в Москве
Программу «Большой вальс» представят 31 января в Московском международном Доме музыки.
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В Петербурге оценили ущерб от незаконной вырубки елей в праздники
В Санкт-Петербурге оценили ущерб, нанесённый из-за незаконной вырубки елей в новогодние праздники.
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Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан главной звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
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В Госдуме оценили снятие арестов с активов «Газпрома» в Европе
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
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«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» в контрольном матче
Московский «Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.
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Володин назвал историческими предложения по поправкам к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет поправок к Конституции России, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, является историческим.
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Российский университет транспорта объявил конкурс названий для детского технопарка
Российский университет транспорта предложил придумать название для детского технопарка, открытие которого запланировано на 2020 год.