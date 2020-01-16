Welt: тонкий ход — Путин всё равно будет в России главным

Владимир Путин «всё усложняет»: он не желает менять Конституцию и делать президентский срок вечным, поскольку для него это было бы «слишком просто и грубо», передаёт Welt. По словам корреспондента телеканала Кристофа Ваннера, глава Кремля элементарно не хочет «стоять в одном ряду с различными среднеазиатскими диктаторами». К тому же в конечном счёте российский лидер после 2024 года всё равно «никуда не уйдёт и продолжит быть главным в ринге», убеждён немецкий журналист.
С нами на связи из Москвы наш корреспондент Кристоф Ваннер.
ЛЕНА МОЗЕЛЬ, ведущая Welt:Кристоф, кто такой Михаил Мишустин?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt:Много лет Мишустин был главой Федеральной налоговой службы. Как говорят, великолепный специалист в своей области, доктор экономических наук. Однако у него нет политических амбиций. Его сделают премьер-министром, но, по сути, он всего лишь подручный Владимира Путина, не более.
И тем не менее чего хочет добиться Путин при помощи этой рокировки?
КРИСТОФ ВАННЕР:Пока это никакая не рокировка. Сейчас просто назначат нового главу правительства. Медведева сильно не любили. Он был козлом отпущения за все ошибки, допущенные в экономике. На его место пришёл новый человек. Речь идёт об операции «остаться у власти». После 2024 года Путин больше не может стать президентом. Конституция России разрешает быть президентом только два срока подряд.
Встаёт вопрос: «Что делать?» Началась реструктуризация, в Конституцию вносят изменения, будет, скорее всего, создано новое ведомство, которое Путин возглавит после 2024 года. Станет ли Путин главой Госсовета, председателем Совета Безопасности или ещё раз премьер-министром с большими полномочиями, пока неясно. В конечном счёте Путин всё равно останется у власти, продолжит быть самым могущественным человеком в стране. У него, правда, будет какая-нибудь другая должность, и его больше не будут называть президентом. Путин никуда не уйдёт и продолжит быть главным в ринге.
ЛЕНА МОЗЕЛЬ:И всё же, Кристоф, почему он всё так усложняет? Почему он просто не изменит Конституции и не сделает президентский срок вечным?
КРИСТОФ ВАННЕР:Для него это было бы слишком просто и грубо. Кроме того, он не хочет стоять в одном ряду с различными среднеазиатскими диктаторами. Он хочет это сделать тонко, а не, как я уже сказал, просто и грубо.
А, вот оно что! Всё, теперь мы поняли. Кристоф, большое спасибо.
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