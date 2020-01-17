Advance: главная цель Путина — создать «глубинное государство»

Сегодня от Владимира Путина ожидают какого-то коварного плана, который позволит ему остаться у власти пожизненно, однако ему не нужен такой план. Как пишет издание Advance, главная цель Путина — построить «глубинное государство», то есть оставить России систему, которая будет функционировать, невзирая на то, кто является президентом.

По мнению зарубежных СМИ, Владимир Путин заявил об изменениях в системе управления страной, чтобы после 2024 года остаться главным. Однако, как пишет Advance, ситуация намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Как отмечает издание, Путин предложил поправки к Конституции, которые обеспечат парламенту больше полномочий, чем сейчас, и ограничат президента. Также президент заявил, что недоволен демографической политикой, и предложил меры для стимуляции рождаемости. Кроме того, он подчеркнул, что Россия располагает самым современным ядерным оружием в мире, и предложил, чтобы баллотироваться в президенты могли только те граждане, кто проживает в России минимум 25 лет и никогда не имел гражданства другой страны.

После выступления Владимира Путина Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку, и отметил, что заявленные реформы повлекут значительные изменения не только в статьях Конституции, но и в структуре власти вообще. После этого начали высказываться предположения, почему Путин может злиться на Медведева, однако истинную причину, даже если она есть, вряд ли озвучат в СМИ. Главное, считает автор статьи, нужно понимать одно: Путин не выбрал себе преемника, и его запланированным наследником Медведев не был.

«Этот миф больше не существует. По какой-то причине от Путина ожидали, что он, как какой-нибудь средневековый деспот, назначит себе наследника трона. От президента, который сказал, что его страна располагает самым передовым оружием, этого ожидали даже те, кто не считает его плохим президентом. Ошибочные ожидания», — пишет автор материала.

По его мнению, Путин борется за своё место в российской истории и его цель — оставить России систему, которая будет функционировать, невзирая на то, кто президент России. Нечто подобное существует в Соединённых Штатах и иногда именуется «глубинным государством».

Как заключает издание, теперь от Путина ожидают какого-то коварного плана, который позволит ему остаться у власти пожизненно, однако ему не нужен такой план. После 2024 года, когда закончится его президентский мандат, ему потребуются годы для того, чтобы запустить современную государственную машину, которая в случае появления может стать самым ценным его наследием для современной России.