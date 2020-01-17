N-TV: Путин хочет придать динамики «окаменевшей» системе власти

Решение главы Кремля Владимира Путина отправить правительство в отставку может быть продиктовано разными мотивами, пишет N-TV. Возможно, президент России хочет таким образом отвлечь внимание от предложенных им поправок к конституции. Или же хочет придать динамики «окаменевшей» системе власти, улучшив свой имидж за счёт новых лиц во власти.

Послание главы Кремля Владимира Путина к Федеральному Собранию — это «окаменевший памятник всему его президентству», пишет N-TV. Однако заявления о внесении поправок в конституцию, а также последовавшая за этим отставка правительства свидетельствует о том, что Путин забеспокоился о своё будущем.

С 2013 года Россия страдает от экономического кризиса, рассказывает немецкий телеканал. Из-за того, что необходимые реформы не были проведены вовремя, рост ВВП снизился ещё до «аннексии»* Крыма и санкций Запада, хотя цены на нефть были высокие. С тех пор в стране идёт «битва холодильника с телевизором».

В своём послании Путин в очередной раз обещал, что примет конкретные шаги для решения имеющихся проблем. Повысит детское пособие, материнский капитал, зарплаты учителей, выделит больше денег на бесплатную еду в школах, а также защиту экологии. Он также потребовал, чтобы на значимые государственные должности могли претендовать только граждане России без второго паспорта или даже вида на жительство в другой стране. Таким образом он собирается привить правящим элитам патриотизм. Также глава Кремля хочет ограничить власть президента, а парламент и Государственный совет наделить бóльшими полномочиями.

Но всего эти заявления меркнут на фоне объявления о роспуске правительства премьер-министра Дмитрия Медведева. Очевидно, что это решение было с ним согласовано. После повышения пенсионного возраста в 2018 году рейтинги главы правительства упали, и, по мнению некоторых наблюдателей, он стал для Путина «удобным» премьером. Теперь же, видимо, настало время «принести его в жертву». Вскоре мы узнаем, было ли это сделано для того чтобы отвлечь внимание от поправок, или же Путин хочет «придать динамики окаменевшей системе власти», как его предшественник Ельцин в конце 90-ых, и подправить свой рейтинг за счёт более популярного премьера.

Возможно, «серый» глава ФНС Михаил Мишустин назначен преемником Медведева для того, чтобы не проводить реальных реформ, ведь это нарушит существующий баланс сил во власти. Так что не исключено, что всё это лишь «телевизионная постановка», с помощью которой «Путин штукатурит крошащийся фундамент своей власти».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).