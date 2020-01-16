DT: Еврокомиссия обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны

Еврокомиссар Вера Юрова высказалась в поддержку Польши в споре с Россией по поводу ответственности за развязывание Второй мировой войны, передаёт The Daily Telegraph. В частности, Юрова обвинила президента России Владимира Путина в «искажении истории» этого конфликта.

Европейская комиссия обвинила президента России Владимира Путина в «искажении исторических фактов», поддержав Польшу в споре относительно причин начала Второй мировой войны, сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в конце декабря Польшу возмутило предположение Путина о том, что страна несёт ответственность за начало войны. Большинство поляков увидели в этом попытку российского лидера переложить ответственность с СССР, несмотря на сговор страны с Германией, призванный стереть Польшу с карты Европы в 1939 году.

«Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные заявления и попытки исказить историю Второй мировой войны или представить её жертв, таких как Польша, в качестве преступников, — заявила еврокомиссар Вера Юрова. — Комиссия не потерпит подобных нападок на Польшу и полностью солидарна с Польшей и польским народом».

Кроме того, по словам политика, нужно при любой возможности оспаривать подобные попытки искажения фактов, так как они «угрожают демократическим обществам».

Ожидается, что как премьер-министр Матеуш Моравецкий, обвинивший Путина во «лжи», так и поляки будут рады подобному проявлению солидарности со стороны Брюсселя.

При этом, как пишет The Daily Telegraph, это один из редких примеров, когда Еврокомиссия выступает в поддержку Польши после того, как в 2015 году к власти в стране пришла партия «Право и справедливость». Так, Брюссель и Варшава неоднократно сталкивались в вопросах верховенства закона, демократических ценностей и окружающей среды.