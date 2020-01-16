Три пути Путина: обозреватель Bloomberg рассказал о полной перезагрузке власти в России

Предложив ряд масштабных конституционных реформ, Владимир Путин открыл для себя три пути, с помощью которых он сможет остаться у власти на неопределённый срок и после 2024 года, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По его мнению, в перспективе российский лидер может стать либо премьером с расширенными полномочиями, либо спикером парламента, либо же закулисным игроком на посту главы господствующей партии.

В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил провести радикальную конституционную реформу, в результате которой перед ним появится несколько вариантов по удержанию власти после окончания его срока в 2024 году. Вскоре после этой речи в отставку ушло всё правительство Дмитрия Медведева, что говорит о начале «полной перезагрузки» российской системы госуправления, а также о том, что в отличие от 2008 года Медведев не сменит Путина на посту президента, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Первый час своей 80-минутной речи Путин говорил о демографии и экономике — однако затем он внезапно обратился к теме Конституции. Большинство из его инициатив приведёт к тому, что пост президента станет менее влиятельным, а список потенциальных кандидатов на эту должность уменьшится.

Сначала Путин высказался за то, чтобы на этот пост могли претендовать только лица, которые проживали на территории России более 25 лет и никогда не имели иностранного паспорта или вида на жительство в другой стране. В нынешней версии Конституции говорится, что второе гражданство никак не ограничивает права россиян.

Данная инициатива Путина вычеркнет из числа возможных кандидатов на этот пост большое количество образованных и богатых россиян. По некоторым данным, всего второе гражданство или вид на жительство есть у 543 тыс. россиян. Кроме того, эта реформа отсечёт от президентского кресла большое количество эмигрантов — 10,5 млн человек, если верить данным ООН.

По мнению Бершидского, в таких мерах Путин видит «пакет по усилению суверенитета». Кроме того, он стремится к тому, чтобы российские законы имели приоритет перед международными конвенциями и решениями иностранных судов. На данный момент в Конституции закреплён приоритет международных обязательств, что приводит к постоянному потоку неблагоприятных постановлений Европейского суда по правам человека, а также дорогостоящим поражениям на разнообразных экономических трибуналах.

«Путин стремится лишить возможности любых посторонних игроков — будь то международные суды, российские эмигранты, иностранные правительства или западные образовательные институты — влияния на внутренние дела России», — отмечает обозреватель.

На данный момент премьер-министра в России выбирает именно президент (Госдума лишь соглашается с этим решением). Путин же предложил, чтобы вся процедура утверждения премьера проходила именно в нижней палате парламенте; то же самое касается и министров кабинета, которых будет выбирать премьер, а не президент.

Затем Путин предложил наделить Совет Федерации правом голоса во время назначений на ключевые посты в сфере безопасности, обороны и внешней политики. На данный момент подобные решения — это исключительная прерогатива президента. Более того, российский лидер дал понять, что согласен на ликвидацию оговорки, которая позволила ему вернуться в Кремль в 2012 году. Сейчас президент не может находиться на своём посту более двух сроков подряд, однако, по мнению Путина, здесь можно убрать слово «подряд».

Такая реформа также приведёт к тому, что Медведев сможет быть президентом лишь ещё один срок. Однако отставка Медведева с поста премьер-министра и предложенная ему должность в Совбезе — важная, но не такая ключевая, как глава правительства, — означает, что он вряд ли станет преемником Путина.

Ограничивая президентские полномочия, Путин открывает перед собой три пути после 2024 года. При этом эти варианты куда менее прямолинейны, чем простое продление полномочий, как это было в Белоруссии и странах Центральной Азии. Первый — это стать премьер-министром с расширенными полномочиями и находиться на этом посту столько, сколько потребуется. Второй — это править страной из кресла спикера парламента. Третий — это управлять государством из-за кулис в качестве главы господствующей партии — именно этим, например, занимается глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Для любого из трёх путей требуется сохранение контроля над российской политической системой. Однако даже в том случае если Путину это удастся, это не гарантирует ему пожизненную власть, как и пожизненную гарантию неприкосновенности. «Усиление других игроков в контексте комплексной системы не встраивается в его стиль руководства. Не этим он занимался последние два десятилетия», — считает Бершидский.

Однако именно этот момент делает одно из предложений Путина, выдвинутых им в среду, особенно интригующим. Российский лидер хотел бы закрепить в Конституции чёткую роль Государственного совета, который ныне выполняет лишь консультативную функцию. Этот орган Путин создал вскоре после прихода к власти в 2000 году, и в его состав входят региональные губернаторы, спикеры обеих палат парламента, а также лидеры парламентских партий. На данный момент президент занимает должность председателя Совета.

Однако совсем необязательно, что подобное положение вещей сохранится и после реформы: Путин вполне может решить остаться во главе Госсовета после ухода с президентского поста, что во многом сроднит его с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Вместе с тем, продолжает автор, конституционные инициативы Путина настолько масштабны и в некоторых аспектах настолько неясно сформулированы, что на многие вопросы нет ответа. Российский лидер предложил внедрить реформу путём народного голосования, однако его конкретная структура непонятна (хотя, возможно, здесь примером может послужить конституционный референдум в Турции 2017 года).

Для установления примата российских законов над международными потребуется создание абсолютно новой конституции, так как данное положение является одним из ключевых пунктов документа. Трудно судить также и об окончательных полномочиях Госсовета и парламента.

Тем не менее, по мнению Бершидского, Путин решил выложить все эти идеи именно сейчас не просто так. Российская элита начинает беспокоиться насчёт вектора политического перехода и намерений Путина. Теперь же всем должно стать ясно, что он собирается взять на себя иную, не президентскую роль, оказавшись, таким образом, над схваткой. Сообщать, какую именно, — не в интересах Путина, однако ему важно дать понять, что он уже находится на финальном этапе проработки всех деталей, а также намекнуть, что он останется на политической арене и после 2024 года.

«Какую бы официальную форму политической системы ни стремился создать Путин в конце своего срока, реальная Конституция России находится у Путина в голове. И именно там появятся недостающие детали», — подытоживает Леонид Бершидский.