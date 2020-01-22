Ключевые фигуры никуда не делись: WSJ о новом составе российского правительства

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав российского правительства, однако ключевые фигуры прошлого кабмина остались на своих местах, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, свои посты сохранили такие ветераны политики, как министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин назначил новый кабинет министров, в котором многие ключевые фигуры сохранили свои должности. Всё это произошло после того, как на прошлой неделе российский лидер предложил внести масштабные поправки в Конституцию страны, которые могут помочь ему сохранить политический вес после окончания его президентского срока в 2024 году, пишет The Wall Street Journal.



Планы Путина говорят о значительных изменениях в балансе власти в России. При этом многие считают, что с подобными предложениями российский лидер выступил с целью консолидации собственного контроля над страной. Кроме того, после оглашения этих инициатив последовала отставка правительства «верного помощника» Путина Дмитрия Медведева.



Новым председателем правительства стал премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее занимал должность главы Федеральной налоговой службы. При этом некоторое количество ключевых министров сохранили свои посты, включая глав Минфина, МИД и Министерства обороны. Первым же заместителем премьер-министра Путин назначил сторонника увеличения правительственных расходов и роли государства в экономике Андрея Белоусова.



Инициативы Путина, о которых стало известно на прошлой неделе, стали сюрпризом для многих наблюдателей и даже членов правительства. Предполагается, что данные реформы ознаменовали начало долгого и напряжённого противоборства за пост Путина, который в 2024 году должен покинуть свою должность. Всё это происходит на фоне ухудшения отношений между Москвой и Западом, а также в условиях международных санкций.



Тем не менее ранее в своём послании Федеральному собранию Путин предложил ограничить полномочия своего потенциального преемника. Кроме того, российский лидер выступил за усиление роли Государственного совета. Учитывая, что председательствует в этом органе российский лидер, это обстоятельство навело многих на мысль, что свой политический курс он продолжит реализовывать именно с этого поста.



На место министра экономического развития вместо Максима Орешкина Путин назначил технократа Максима Решетникова. Министр финансов Антон Силуанов и глава МИД Сергей Лавров сохранили свои посты — как и министр обороны Сергей Шойгу, который, если верить опросам общественного мнения, остаётся одним из самых популярных высокопоставленных чиновников в России.



Министр энергетики Александр Новак — один из архитекторов сделки с Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК) — также остался на своей должности. При этом комитет Госдумы рекомендовал утвердить предложенные Путиным конституционные поправки. Первое голосование на этот счёт должно состояться уже в этот четверг.