France 24: дважды герой — британский ветеран собрал на борьбу с коронавирусом 33 млн евро

В канун своего 100-летнего юбилея ветеран Второй мировой войны Томас Мур стал героем во второй раз, собрав для борющейся с коронавирусом Национальной службы здравоохранения 33 млн евро, передаёт France 24. Как отмечает канал, сделал он это, выполнив свою цель — 100, а затем и 200 раз обойти свой сад. При этом изначально эту акцию он организовал для того, чтобы отблагодарить британских медиков за то, что вылечили его от рака.

Вот настолько высоко британцы ценят капитана Тома: он получил 125 тысяч поздравительных открыток на день рождения. Этого оказалось достаточно, чтобы заполнить главный холл школы его внука.

ДЖЕЙМС ХОДГСОН, директор школы Бедфорда: Мы получали открытки и от 2-летних детей, и от 92-летних стариков. В четверг они пожелали ему всего самого наилучшего, но также и поблагодарили за всё то, что он сделал для Национальной службы здравоохранения и для страны, сплотив всех нас.

Том Мур — ветеран Второй мировой войны. В канун своего 100-летнего юбилея он во второй раз превратился в национального героя. Мур попытался помочь НСЗ, которую потряс коронавирусный кризис. Он поставил перед собой цель собрать деньги, обогнув свой сад 100, а затем и 200 раз. Его инициатива оказалась куда успешней, чем можно было бы предположить: вместо запланированных 100 фунтов Мур собрал 33 миллиона евро. После такого достижения армия удостоила ветерана звания почётного полковника.

ТОМАС МИЛЛЕР, подполковник Йоркширского полка: Мы также хотим наградить вас полковой медалью за вашу самоотверженность, за ваши достижения и олицетворение нашего девиза: «Смелость города берёт».

ТОМ МУР, ветеран Второй мировой войны, благотворитель: Я просто потрясён. Я правда считаю, что это большая часть. Большое спасибо всем вам.

По словам капитана Мура, он не ожидал такого внимания публики. Изначально он организовал эту акцию для того, чтобы отплатить НСЗ, чьи врачи и медсёстры помогли ему излечиться от рака.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2020 года.