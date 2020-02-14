Evening Standard: 104-летний американский ветеран получил от доброжелателей 70 тысяч «валентинок»

104-летний участник Второй мировой войны из США Уильям Уайт обнаружил у себя дома 70 тыс. открыток ко Дню Святого Валентина от доброжелателей, принявших участие во флешмобе, запущенном его соседом по дому престарелых, сообщает Evening Standard. Как передаёт издание, родным Уайта даже пришлось привлечь волонтёров для распаковки и чтения посланий.

104-летний американский ветеран Второй мировой войны Уильям Уайт, награждённый медалью «Пурпурного сердца», был «поражён», обнаружив у себя дома 70 тыс. «валентинок» со всего света, передаёт Evening Standard. Как сообщает издание, майор Уайт живёт в доме престарелых в городе Стоктон, штат Калифорния. Кампанию по отправке открыток ветерану в социальных сетях под названием «Операция Валентин» запустил один из его соседей, попросивший друзей и незнакомых людей отправить «майору Биллу» поздравления к 14 февраля.

Изначально товарищ Уайта поставил перед интернет-пользователями скоромную цель: прислать ветерану 100 «валентинок» в знак почтения к его возрасту, однако реакция участников флешмоба вскоре превзошла все ожидания.

«Это просто фантастика», — поделился с журналистами Уайт, сидя в окружении груды заполненных доверху коробок с почтовой корреспонденцией.

По словам издания, за неделю до Дня Святого Валентина майор получил по меньшей мере 70 тыс. открыток и писем из всех американских штатов и других стран. Посланий было так много, что семье ветерана пришлось привлечь волонтёров для их распаковки и чтения вслух Уайту.

104-летний майор Билл признался, что никогда не праздновал День Святого Валентина — даже с покойной женой, вместе с которой прожил 42 года.

«Я никогда не видел и не слышал ничего подобного. И вдруг все это свалилось на меня как снег на голову. У меня даже слов нет», — рассказал ветеран.