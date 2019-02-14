От Трампа с любовью: журналисты Newsweek выбрали подарок Путину ко Дню святого Валентина

Авторы издания Newsweek в шутку составили список подарков, которые Дональд Трамп мог бы подарить Владимиру Путину на День святого Валентина. Среди них — цветы, шоколад, коды запуска ядерных ракет или поездка в Хельсинки, чтобы провести волшебные выходные наедине без переводчиков.

День святого Валентина — традиционный повод сделать подарок близкому человеку. Как пишет Newsweek, Дональд Трамп не должен упускать возможности порадовать президента России, однако, поскольку купить Путина невозможно, ведь у него и так всё есть, Трампу придётся поломать голову над тем, что подарить другу.

Авторы американского издания предлагают несколько оригинальных вариантов подарка, который американский президент может сделать своему коллеге. Среди них — цветы, шоколад и коды запуска ядерных ракет, поездка в Хельсинки, чтобы провести волшебные выходные наедине без переводчиков и одинаковые парные татуировки с надписью «НАТО отстой».

Также журналисты считают, что Трамп мог бы подарить Путину футболку Университета Трампа, копию Конституции Соединённых Штатов Америки или же собственный локон волос. Неплохим презентом Newsweek считает и рации, которые не сможет прослушивать спецпрокурор Роберт Мюллер, или же поэтический сборник «Листья травы» в твёрдой обложке с паролями доступа к компьютеру АНБ.

Ну и на худой конец, если все варианты не подойдут, авторы статьи предлагают президенту США передать Владимиру Путину своего сына Эрика.