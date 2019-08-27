NTD: нет пределов для совершенствования — 99-летний ирландец вышел в финал ЧМ по танго

Ирландец Джеймс Макманус вышел в финал чемпионата мира по танго за несколько месяцев до своего столетия и получил почётную награду как самый пожилой участник в истории турнира. Танцами он начал заниматься 17 лет назад и говорит, что благодаря этому увлечению стал лёгок на подъём и нашёл сотни новых друзей, передаёт NTD.
Ирландец Джеймс Макманус изящно ведёт партнёршу по танцевальной сцене, будто и нет за плечами почти ста лет. Эту знаменательную дату он отметит в январе.
А пока впервые в жизни дедушка выступает на чемпионате по танго в Буэнос-Айресе. Джеймс дошёл до финала и получил почётную награду как самый пожилой участник в истории турнира.
ДЖЕЙМС МАКМАНУС, танцор: Всегда есть возможность совершенствоваться. Поэтому в следующий раз я приложу больше усилий.
ЛУСИЯ СЕВА, танцовщица:Это уникально. Думаю, Джеймс, танцующий танго в Аргентине, — это одно из прекраснейших событий чемпионата.
Джеймс — ветеран Второй мировой. Танцами увлёкся 17 лет назад, когда увидел пару, исполнявшую танго. С партнёршей Лусией Севой познакомился в Ирландии, когда брал уроки.
А в этом году Джеймс решил поучаствовать в чемпионате. Хотя он родом из Шотландии, но считает себя ирландцем, поэтому представлял на соревнованиях Ирландию.
ДЖЕЙМС МАКМАНУС: Я хотел попробовать что-то новое. Я знал, что у меня нет шансов на победу, но думал, что это будет хороший опыт.
До поездки в Аргентину дедушка-танцор не садился в самолёт почти 40 лет, но это не стало преградой. А деньги на путешествие для него собрали друзья по танцевальному клубу. Джеймс говорит, что танго делает его счастливым.
ДЖЕЙМС МАКМАНУС:Раньше я не очень стремился выходить из дома. Теперь, если кто-нибудь звонит мне и говорит, что в каком-то отеле танцуют, я отвечаю, что буду готов через минуту, и выхожу из дома. У меня теперь есть сотни, тысячи друзей!
Попытки КНР оказать давление на соседние страны в Южно-Китайском море, в частности Вьетнам, противоречат представлению США о свободе и безопасности Индо-Тихоокеанского региона и подрывают доверие к Пекину, заявили в Пентагоне.
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
В Великобритании в возрасте 77 лет умер политтехнолог Тим Белл, консультировавший бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в ходе предвыборной кампании 1979 года. Об этом сообщает The Guardian.
Франции и США удалось достичь договорённости по цифровому налогу, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом по итогам саммита G7 в Биаррице.
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация, когда реальные доходы граждан растут медленно, не может не вызывать беспокойства.
Состояние 12-летней россиянки, госпитализированной в Турции в критическом состоянии после происшествия во время отдыха в отеле Бодрума, осложнилось субфебрильной лихорадкой. Родители временно отказались от транспортировки дочери в Санкт-Петербург.
«Действия» России на Украине и в других частях мира не позволяют ей стать полноправным партнёром G7. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки».
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия» пройдёт в Санкт-Петербурге 5—30 сентября. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея современного искусства «Артмуза».
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.