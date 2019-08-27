NTD Оригинал

NTD: нет пределов для совершенствования — 99-летний ирландец вышел в финал ЧМ по танго
Ирландец Джеймс Макманус вышел в финал чемпионата мира по танго за несколько месяцев до своего столетия и получил почётную награду как самый пожилой участник в истории турнира. Танцами он начал заниматься 17 лет назад и говорит, что благодаря этому увлечению стал лёгок на подъём и нашёл сотни новых друзей, передаёт NTD.

Ирландец Джеймс Макманус изящно ведёт партнёршу по танцевальной сцене, будто и нет за плечами почти ста лет. Эту знаменательную дату он отметит в январе.

А пока впервые в жизни дедушка выступает на чемпионате по танго в Буэнос-Айресе. Джеймс дошёл до финала и получил почётную награду как самый пожилой участник в истории турнира.

ДЖЕЙМС МАКМАНУС, танцор: Всегда есть возможность совершенствоваться. Поэтому в следующий раз я приложу больше усилий.

ЛУСИЯ СЕВА, танцовщица: Это уникально. Думаю, Джеймс, танцующий танго в Аргентине, — это одно из прекраснейших событий чемпионата.

Джеймс — ветеран Второй мировой. Танцами увлёкся 17 лет назад, когда увидел пару, исполнявшую танго. С партнёршей Лусией Севой познакомился в Ирландии, когда брал уроки.

А в этом году Джеймс решил поучаствовать в чемпионате. Хотя он родом из Шотландии, но считает себя ирландцем, поэтому представлял на соревнованиях Ирландию.

ДЖЕЙМС МАКМАНУС: Я хотел попробовать что-то новое. Я знал, что у меня нет шансов на победу, но думал, что это будет хороший опыт.

До поездки в Аргентину дедушка-танцор не садился в самолёт почти 40 лет, но это не стало преградой. А деньги на путешествие для него собрали друзья по танцевальному клубу. Джеймс говорит, что танго делает его счастливым.

ДЖЕЙМС МАКМАНУС: Раньше я не очень стремился выходить из дома. Теперь, если кто-нибудь звонит мне и говорит, что в каком-то отеле танцуют, я отвечаю, что буду готов через минуту, и выхожу из дома. У меня теперь есть сотни, тысячи друзей!

Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NTD США Северная Америка
теги
Аргентина ветеран Ирландия культура Латинская Америка музыка пенсионер танцы чемпионат мира
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров