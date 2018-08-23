Euronews: российская пара победила в категории сценическое танго на ЧМ в Аргентине

Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали лучшими на танцполе, одержав победу в категории сценическое танго на чемпионате мира в Буэнос-Айресе. Они также выиграли приз зрительских симпатий. Призовое пятое место на ЧМ по танго завоевала ещё одна пара из России — Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, передаёт Euronews.

Пара из Москвы — Сагдиана Хамзина и Дмитрий Васин — выиграла чемпионат мира по сценическому танго в Аргентине. Россияне оказались лучшими из семисот участников соревнования.

ДМИТРИЙ ВАСИН, российский танцор танго: Мы очень рады, что у нас получилось. Семь лет я приезжаю сюда, три года последние — с Сагдианой. И мы бы хотели вам пожелать успеха. Обязательно приезжайте на мундиаль, верьте в себя!

САГДИАНА ХАМЗИНА, российская танцовщица танго: Верьте в себя, это самое важное. Верьте в своё сердце и верьте в своё танго.

Сагдиана и Дмитрий также получили приз зрительских симпатий, который им присудили по итогам голосования в интернете. Удача улыбнулась и ещё одной паре из России: Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева заняли призовое пятое место.

Чемпионат мира проходит в двух категориях: салонное и сценическое танго. Особенность последнего — техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.