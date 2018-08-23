Euronews: российская пара победила в категории сценическое танго на ЧМ в Аргентине

22:32
СМИ: Швейцарский суд возобновил дисквалификацию Герреро за употребление кокаина
Федеральный суд Швейцарии возобновил дисквалификацию форварда бразильского клуба «Интернасьонал» и сборной Перу по футболу Хосе Паоло Герреро за употребление кокаина.
22:31
Кузнецова сыграет с Винус Уильямс в первом круге US Open
Состоялась жеребьёвка основной сетки женского турнира Открытого чемпионата США по теннису.
22:26
Источник рассказал подробности нападения неизвестного на полицейских в Москве
Мужчина стрелял по сотрудникам полиции в Москве из полуавтоматического пистолета, при этом перед нападением он приставал к работниками ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
22:25
В Тверской области захоронили останки 310 погибших во время Великой Отечественной войны
В деревне Веригино Тверской области состоялась церемония захоронения останков 310 погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
22:14
Посольство прокомментировало публикацию полиции Британии о поиске свидетеля по делу Глушкова
Посольство России в Великобритании прокомментировало публикацию британской полицией фотографии с фургоном, владелец которого разыскивается в рамках расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова.
22:12
СМИ: Россияне стали вдвое реже оформлять бизнес-визы в США
Россияне стали вдвое реже оформлять бизнес-визы в США за последний год, сообщают «Известия».
22:10
Макарова проиграла Гёргес в четвертьфинале турнира WTA в Нью-Хэйвене
Россиянка Екатерина Макарова потерпела поражение от немки Юлии Гёргес в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Хэйвене.
22:04
Тренер «Мольде» рассказал, чего не хватило его команде в первом матче с «Зенитом»
Главный тренер норвежского «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
22:00
Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину
Писатель Захар Прилепин сообщил, что его задержали на границе Сербии и Боснии и Герцеговины.
21:58
Дзюба о матче с «Мольде»: как обычно, себе приключения придумываем, а потом героически их преодолеваем
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал волевую победу команды над норвежским клубом «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
21:43
Семак заявил, что пропущенный гол может стать для «Зенита» проблемой в ответном матче с «Мольде»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
21:33
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в центре Москвы
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным следствия, мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону проходивших мимо полицейских, после чего был ранен ответным огнём.
21:32
На Кубани проводят проверку из-за перевернувшейся экскурсионной лодки с 11 пассажирами
В Краснодарском крае проводят проверку из-за перевернувшейся экскурсионной лодки с 11 пассажирами, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК России.
21:29
Заболотный о матче с «Мольде»: хорошая тенденция в том, что мы отыгрываемся и выигрываем
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
21:26
В МВД подтвердили нападение неизвестного на полицейских в центре Москвы
В полиции Москвы подтвердили факт нападения неизвестного на двух сотрудников ведомства в центре города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.
21:19
КХЛ разрешила «Авангарду» провести матч под открытым небом в Омске
Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский сообщил, что клуб получил разрешение от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на проведение матча под открытым небом в Омске.
21:16
Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на удобрения
Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, сообщает пресс-служба ВТО.
21:08
Источник: около здания МИД в Москве неизвестный напал на полицейского
Неизвестный совершил нападение на сотрудника полиции около здания Министерства иностранных дел России в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
21:06
Умер бывший гитарист Lynyrd Skynyrd Эд Кинг
Бывший гитарист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.
21:05
«Рейнджерс» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч квалификации Лиги Европы
Шотландский «Рейнджерс» и российская «Уфа» определились со стартовыми составами на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
20:54
Гол Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Мольде» в матче квалификации Лиги Европы
Санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
20:53
Посольство России в Британии призвало Лондон включиться в процесс восстановления Сирии
Посольство России в Великобритании в ответ на заявление Лондона, Вашингтона и Парижа по поводу пятилетия химической атаки в сирийской Гуте призвало воздержаться от бездоказательных заявлений и силовых действий, не способствующих возвращению сирийского государства и его граждан к мирной жизни.
20:52
Кинотеатр «Иллюзион» в Москве откроется 25 августа после ремонта
Кинотеатр «Иллюзион» в Москве откроется после ремонта в субботу, 25 августа, сообщает kp.ru со ссылкой на Министерство культуры России.
20:52
В Росприроднадзоре начали обучать волонтёров экологических постов
В Росприроднадзоре начали проводить обучение волонтёров экологических постов, сообщает телеканал «360».
20:38
«Форс Индия» продолжит выступать в «Формуле-1» под новым названием, но лишится всех заработанных очков
Международная автомобильная федерация (FIA) подтвердила заявку на выступление в «Формуле-1» новой команды, которая образована на базе «Форс Индии».
20:37
Гутерреш примет участие в саммите китайско-африканского сотрудничества в Пекине
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите китайско-африканского сотрудничества в Пекине, сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
20:28
Минспорт предложил не считать белорусских игроков легионерами в российском футболе
Министерство спорта России предложило не считать белорусских футболистов легионерами в российском футболе.
20:25
Медведев получил спортивную травму
Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил спортивную травму и поэтому в настоящее время не в состоянии проводить публичные мероприятия, заявили в пресс-службе правительства.
20:17
Под Петербургом сгорела усадьба предка Пушкина Ганнибала
Заброшенная усадьба Руново сгорела в Гатчинском районе Ленинградской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
20:15
Титулованная хоккеистка Уикенхайзер получила должность клубе НХЛ «Торонто»
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по хоккею канадка Хейли Уикенхайзер назначена на должность помощника директора по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс».
20:06
Эксперт объяснил отсутствие итогового коммюнике по поводу переговоров Патрушева и Болтона в Женеве
Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал в беседе с RT итоги встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
20:02
В Кабуле назвали условие для участия во встрече по Афганистану с талибами в Москве
Представители Кабула примут участие в заседании московского формата консультаций по Афганистану только в том случае, если участники движения «Талибан»* согласятся на ведение прямых переговоров с афганским правительством на полях встречи.
19:55
В Москве обновят подсветку на Бульварном кольце
В Москве планируют обновить архитектурно-художественную подсветку, сообщает kp.ru.
19:54
РФС запретил «Анжи» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых игроков.
19:52
Гражданина Германии оштрафовали за незаконный въезд в Калининградскую область
Гражданина Германии оштрафовали за попытку пересечь границу России без надлежащих документов, сообщают «Невские новости».
19:49
Полиция начала обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер
Полиция начала обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в Буэнос-Айресе в рамках расследования дела о коррупции.
19:45
МИД: заявления НАТО о готовности обсуждать полёты над Балтикой вводят в заблуждение
Заявления НАТО о готовности обсуждать вопросы авиационной безопасности в связи с полётами над Балтийским морем «вводят в заблуждение», так как со стороны альянса не наблюдается должного интереса к данному вопросу, заявили в МИД России.
19:39
Узбекская гимнастка Чусовитина мечтает попасть на свою восьмую Олимпиаду
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина заявила, что мечтает выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
19:32
В Париже начали расследование против министра культуры Франции
Прокуратура Парижа начала предварительное следствие по делу об издательском доме Actes Sud, который ранее возглавляла министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.
19:22
Минобороны: около 117 млрд рублей выделят на строительство военных объектов в 2019 году
В Минобороны России заявили, что около 117 млрд рублей будет направлено на строительство объектов военной инфраструктуры в 2019 году.
19:22
РФС приостановил рассмотрение дела футболиста «Спартака» Ташаева
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приостановила производство по делу футболиста «Спартака» Александра Ташаева.
19:14
Власти Британии могут осуществить брексит без достижения договорённостей с ЕС
Выход Великобритании из состава Европейского союза состоится даже в случае отсутствия договорённостей между Лондоном и Брюсселем, заявил британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб.
19:02
В ЦПВС рассказали о ходе восстановления Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Цыганков в эфире RT рассказал о ходе восстановления САР.
19:00
Дочь Нины Руслановой рассказала о состоянии матери
Дочь актрисы Нины Руслановой рассказала о состоянии матери.
18:59
Томаров заявил, что СМИ уделяют мало внимания «Уфе»
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров высказал мнение, что СМИ уделяют недостаточно внимания его команде.
18:57
Путин посетил музей «Командный пункт Центрального фронта» в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область посетил историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта».
18:42
СМИ: В Москве госпитализирована актриса Нина Русланова
Актриса Нина Русланова госпитализирована в Москве.
18:42
Кутепов об интересе «Зенита» и «Краснодара»: все мысли связаны со «Спартаком»
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал информацию СМИ об интересе к нему со стороны «Краснодара» и «Зенита».
18:36
Путин возложил цветы к монументу погибшим морякам с «Курска»
Президент России Владимир Путин посетил в Курске монумент, сооружённый в память о моряках подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.
18:35
Эксперт оценил торговые войны США с другими странами
Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил торговые войны США с другими странами.