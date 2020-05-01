Frankfurter Allgemeine: коронавирус спутал оборонные планы Берлина

Несмотря на растущий оборонный бюджет бундесвер продолжает страдать от дефицита снаряжения и вооружения, пишет Frankfurter Allgemeine. В армию нужно инвестировать больше денег, но в нынешней ситуации с учётом последствий пандемии рассчитывать на рост расходов не приходится. Эксперты, наоборот, опасаются сокращений, а это значит, что Берлин не сможет выполнить свои обязательства перед НАТО.

Немцы относятся к бундесверу как к страхованию домашнего имущества: их успокаивает один тот факт, что страховка есть, пишет Frankfurter Allgemeine. При этом тратиться на неё граждане ФРГ не готовы, но рассчитывают, что она покроет все риски. Особенно ярко такое отношение к армии проявилось на фоне эпидемии коронавируса, отмечает автор статьи.

Однако проблема в том, что бундесвер с трудом справляется со своими прямыми обязанностями, не говоря уже о помощи в борьбе с пандемией. Войска не способны адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности, ведь последние 25 лет политики на них экономили. Солдатам не хватает не только медицинского оснащения и больничных коек, но и приборов ночного видения, танков и вертолётов. А ведь перед ними с недавних пор стоит новая задача — совместная с союзниками оборона восточного фланга НАТО от России, подчёркивает издание.

Для этого планируется оснастить армию на 100%, продолжает автор. Министерство обороны планирует добиться этого к 2031 году. Бундесверу нужны новые системы противовоздушной обороны, тяжёлый транспортный вертолёт, а также многоцелевой боевой корабль. То, чего сейчас не хватает, приходится брать в лизинг. На это страна тратит большие деньги, попадая при этом в зависимость от других государств.

Министерство обороны подсчитало, что для закупки новых боевых систем и необходимого снаряжения ему нужны €130 млрд. Такие траты предусматривают постоянный рост бюджета армии, который к 2024 году должен составить 1,5% от ВВП. И в последние годы расходы на бундесвер действительно постоянно росли. В 2014-м они составляли €32,4 млрд, а в нынешнем — уже €45,2 млрд. Однако эксперты убеждены, что таких темпов роста недостаточно.

К тому же, судя по нынешней ситуации, ожидать увеличения бюджета в ближайшие годы не приходится. Среднесрочный финансовый план не предусматривает роста военных расходов до 2023 года. При этом в нём не учтены последствия пандемии коронавируса. Эксперты же опасаются сокращений бюджетов, как во время экономического и финансового кризиса последнего десятилетия. «В результате Берлин не сможет выполнить обязательства перед НАТО по защите собственной территории. Сигнал будет очевиден: Германия неспособна обороняться», — заключает автор.