Euronews: эксперты рекомендуют безработным выпускникам учиться и ещё раз учиться вместо каникул

От негативных экономических последствий коронавирусной пандемии серьёзно страдает молодёжь, получившая образование и желающая начать карьеру. Проблема в том, что из-за глобального кризиса работы для выпускников сейчас практически нет. Но эксперты по профориентации рекомендуют им не устраивать себе «дополнительные каникулы», а использовать период безработицы с пользой и приобретать новые навыки, передаёт Euronews.

Международная организация труда объявила, что из всех возрастных категорий людей больше всех пострадает от экономических последствий пандемии молодёжь, недавно закончившая образование и желающая начать карьеру. Это, например, 22-летняя француженка Элиз Лорио-Прево. Она получила диплом специалиста по правам человека и разослала 50 заявлений о приёме на работу.

ЭЛИЗ ЛОРИО-ПРЕВО, выпускница с дипломом по правам человека: Сейчас такие, как я, получают не просто отрицательные ответы, но и с добавлением вроде «у нас новых вакансий нет и не предвидится». Такого я вижу всё больше и больше. Иногда потенциальный работодатель уточняет: «Из-за коронавируса мы приостановили поиск кандидатов. Мы сообщим вам, если что-то изменится, но никто из нас не знает, когда это произойдёт».

Юношей и девушек перестают брать на оплачиваемые стажировки или предлагать им краткосрочные контракты.

ЭЛИЗ ЛОРИО-ПРЕВО: Мне даже не удаётся устроиться где-то временно, пока освободится место по моей специальности — меня больше не приглашают присматривать за детьми или делать то, что я умею. Я освоила много простых профессий, когда училась в школе, чтобы подрабатывать.

Даже до вспышки коронавируса средний уровень безработицы среди молодёжи в Евросоюзе составлял 15 процентов, а в некоторых южных странах достигал 30 процентов. Ярмарки вакансий и крупные рекрутинговые инициативы пока не предвидятся. Поэтому бельгийский эксперт по профориентации рекомендует использовать время на то, чтобы приобрести новые навыки:

ЯН ДЕНИ, эксперт по профориентации: Не делайте ошибку, устраивая себе дополнительные каникулы вместо того, чтобы продолжать учёбу. Вкладывайте своё время и усилия в то, чтобы поднять свою квалификацию. Это даст вам конкурентные преимущества, когда через год, вероятно, ситуация на рынке труда будет намного лучше, чем сейчас.

За последние семь лет ЕС инвестировал 9 миллиардов евро в программу гарантирования занятости молодёжи, которая помогла устроиться двум миллионам человек. На это же могут быть использованы средства из бюджета ЕС до 2027 года. Заместитель председателя парламентского комитета по трудоустройству предлагает доплачивать как новичкам производства, так и работодателям, чтобы им было выгоднее удерживать у себя молодёжь.

САНДРА ПЕРЕЙРА, замглавы комитета по трудоустройству: Это должно быть для поддержки людей на временной работе или практике, которые не дают им уверенности в завтрашнем дне, но заставляют их откладывать другие планы на жизнь. Бюджетные средства должны быть использованы для наделения молодых трудящихся соответствующими правами. А компании, которые эксплуатируют работников и не уважают их права, не должны иметь доступа к фондам ЕС.

Евросоюз также финансирует программы для молодых исследователей и работников социальных служб. Но их деятельность затруднена запретами на международные поездки.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.