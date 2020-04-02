SCMP рассказал, чему оказавшиеся на карантине жители западных стран могут поучиться у китайцев

Когда о вспышке нового коронавируса впервые сообщили в Европе и Соединённых Штатах, идея о санкционированной правительством самоизоляции была в основном отвергнута как драконовская мера, осуществимая только в авторитарных государствах, таких как Китай, пишет South China Morning Post.

В начале года приблизительно 760 млн человек, живущих в китайских городах, то есть более чем половину населения Китая, обязали оставаться дома, чтобы остановить вспышку.

Для многих людей в Китае шесть недель домашней самоизоляции, стартовавшей в китайский Новый год в конце января, предоставили ценное время для самоанализа, планирования карьеры, творчества и общения с членами семьи, с которыми при прочих обстоятельствах они виделись редко.

Издание рассказывает, какие уроки позитивного времяпрепровождения могут извлечь жители стран Запада из опыта китайских граждан.

Шанхайский тренер по фитнесу Зоуи Чжоу, у которой в сети несколько миллионов фанатов, провела два месяца на Бали в Индонезии и вернулась домой в середине марта. За последние два месяца число её поклонников на китайской видеоплатформе Bilibili выросло более чем на полмиллиона, так как многие люди ринулись искать в интернете советы, как поддерживать себя в форме во время карантина.

«Своим фанатам я ставлю непростые задачи, например, прошу их на протяжении семи дней подряд, повторяя за мной, держать планку в течение двух минут», — говорит она.

По её словам, хотя людям, когда у них много свободного времени, может быть трудно приспособиться к долгим дням пребывания дома, однако они могут наполнить свой распорядок дня выполнением различных задач. И как только те будут реализованы, люди почувствуют удовлетворение от достигнутого успеха.

Играющая на цитре Чан Цзин, стримерша с платформы Bilibili, говорит, что из-за самоизоляции она была вынуждена остаться у своих родителей. Девушка живёт в Пекине, но на китайский Новый год отправилась на остров Хайнань и осталась там на месяц.

«У меня ещё не было возможности так долго побыть с родителями. Это было для меня ценно. Я каждый день занималась каллиграфией, чтобы сохранять спокойствие и не беспокоиться о вспышке коронавируса», — заявила она.

Чан также записалась на онлайн-курсы, на которые ранее у неё не было времени.

«У меня были занятия по истории западного искусства, китайской классической литературе, китайскому и западному дизайну. Я работала достаточно усердно. Мои занятия пробудили во мне желание активнее сочинять музыку. Я также рисовала и писала. Хотя я была физически ограничена небольшим пространством, благодаря учёбе я мысленно совершала далёкие путешествия», — говорит она.

Сценарист из города Чанша Чжан И в период карантина делилась с онлайн-фанатами своей любовью к кулинарии.

«Я пыталась приготовить древние королевские блюда, которые любила императрица Цыси. Занялась я этим после просмотра документального фильма на эту тему», — заявила она.

«Это сложно. Из-за отсутствия ингредиентов в магазинах я не могла купить ростки фасоли. Поэтому я вырастила их, потому что у меня было много свободного времени. Многие из моих поклонников следили за моими рецептами онлайн и присылали мне фотографии блюд, которые они сделали», — добавила Чжан И.

Чжан также отметила, что все свои продукты она заказывала в интернете с доставкой.

Художница из Пекина Кун Нин говорит, что она никогда не была такой продуктивной, как в разгар вспышки коронавируса. Из-за депрессии и размышлений о бессмысленной гибели людей, а также из-за возмущения в связи с изначально провальной реакцией властей Ухани на вспышку коронавируса она делала наброски и картины, которые были посвящены медперсоналу, работавшему на передовой.

По мнению Кун, люди на Западе должны проявить ответственность и принять домашнюю самоизоляцию как средство защиты себя и своих близких, пишет South China Morning Post.