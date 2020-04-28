Sunday Times: шведская молодёжь продолжает ходить на концерты, соблюдая социальную дистанцию

В Швеции рестораны, бары и клубы продолжают работу, однако по введённым правилам ограничивают число посетителей и обеспечивают их социальное дистанцирование, рассказывает The Sunday Times. В то же время многие молодые шведы не сильно беспокоятся из-за пандемии коронавируса: они посещают концерты и наслаждаются весенней погодой, поддерживая решение властей не вводить карантин.

Пока весь мир сидит на карантине, Швеция отказывается вводить жёсткие запреты на государственном уровне, полагаясь на сознательность граждан, пишет The Sunday Times. Многие бары и рестораны до сих пор открыты, хотя они обслуживают только за столиками и принимают максимум 50 человек.

Однако с ростом смертельных случаев правительство предупредило, что несоблюдение социального дистанцирования приведёт к усилению ограничений вплоть до закрытия мест массового посещения. Желая не выходить за рамки закона и при этом спасти ночную жизнь города, в Мальмё придумали проводить концерты с социальным дистанцированием: так, в клуб Plan B теперь пускают только 40 человек.

«Люди думают, что Швеция дикая, но это не так, — поделился с изданием один из владельцев заведения Карло Эмме, который переехал в шведский город из Вероны 12 лет назад. — Такое никогда бы не сработало в Италии: люди там не прислушивались к рекомендациям. В Швеции же они действительно так делают. Социальное дистанцирование и так происходило ещё до вируса». По его словам, Plan B сейчас живёт примерно на 30% от своего обычного дохода.

Пять постоянных сотрудников продолжают работать, однако временных барменов отпустили. Благодаря таким мерам, считает Эмме, клуб сможет выживать в течение практически любого срока, в то время как в других странах ожидают коллапса в индустрии развлечений и сервиса.

Корреспондентка The Sunday Times посетила один из концертов в Plan B. Выступление местной панк-группы Spader Kung в пятницу стало едва ли не единственным на всей территории Европы за уик-энд. Вместо того чтобы толпиться у края сцены, слушатели рассеялись по всей площадке, хотя одна пара продолжала страстно обниматься около пожарного выхода.

«Я не боюсь подхватить вирус, — ответила на вопрос журналистки 19-летняя студентка Эллен, отпустив своего партнёра. — Я не чувствую себя больной и у меня нет симптомов». Тем не менее она призналась, что старается «держаться на небольшом расстоянии от других людей».

После концерта студенты и тату-мастера расселись за столиками, потягивая мохито и дешёвое пиво. Издание отмечает, что в первые солнечные дни весны они, похоже, не особенно беспокоились о вирусе, которым заразилось 18 тыс. шведов, а погибло уже более 2150 человек. Большинство молодых людей сказали, что они держатся подальше от дедушек и бабушек и наслаждаются свободным временем. По словам 21-летней Эммы, она уже несколько недель не видела взрослых, а среди её друзей одна половина беспокоится, а другая более спокойно относится к сложившейся ситуации. Эмма и её друзья не сидят дома, но всё же стали меньше его покидать с началом пандемии.

Заканчивая свои напитки в закатных лучах, компания обсуждала стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом. Как рассказывает корреспондентка британской газеты, шведская молодёжь, похоже, доверяет главному эпидемиологу страны Андерсу Тегнеллу, который стал чем-то вроде знаменитости благодаря своему неприветливому и невозмутимому виду. Решение Швеции выбрать другой подход к проблеме противоречит «закону Янте» — скандинавскому менталитету, который запрещает выделяться. Энни, одна из компании, заметила, что в случае успеха шведской стратегии первой жертвой станет «закон Янте». «Мы будем так собой довольны», — добавила девушка.

Тем не менее с ростом смертельных случаев многие начинают думать, что Швеция могла допустить фатальную ошибку в своих суждениях. Со страниц газет учёные раскритиковали политику Минздрава, которая стоила людям жизни, особенно в домах престарелых. Государство между тем утверждает, что страна вышла на плато заболеваемости, но с приходом тепла некоторые опасаются резкого увеличения заразившихся из-за несоблюдения правил любителями ночной жизни. Таким образом, пишет The Sunday Times, будущее Plan B и других клубов может зависеть от их способности наладить социальное дистанцирование, при этом продолжая проводить массовые мероприятия.