CBS: в эпоху самоизоляции Нью-Йорк пытается совладать с бомжами в метро

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал «отвратительной» ситуацию с бездомными, ночующими в метрополитене во время пандемии, передаёт CBS News. Власти дали полиции больше полномочий по выдворению бездомных, обязали транспортную систему утроить число уборок, а также пообещали протестировать бездомных на антитела к коронавирусу.

Полиция также занялась проблемой бездомных, спящих в вагонах и на станциях метро. Проблема встаёт всё более остро, под угрозой безопасность. Репортаж корреспондента CBS2 Дейва Карлина.



ГОЛОС: Мерзко. Это мерзко.



Шокирующее видео, опубликованное работником (транспортной системы. — ИноТВ) MTA Флако Балде на его странице в Facebook. Заступая на смену, он видит десятки людей, сонных или в отключке, на сидениях в метро.



Губернатор Эндрю Куомо назвал ситуацию «отвратительной» и поручил MTA утроить число уборок — проводить их каждую ночь, а не каждые 72 часа.



ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Любой работник жизненно важной профессии, который приходит и садится в поезд, должен знать, что накануне ночью этот поезд был продезинфицирован. Это наш долг перед ними.



Во вторник вечером и в среду утром силы правопорядка были направлены более чем на 10 станций. Они говорили людям, использующим вагоны и платформы для ночлега, что им не следует там находиться.



В среду после полудня мы уже видели на Таймс-сквер, Колумбус-Серкл и других станциях меньше бездомных, чем обычно. Но всё равно то тут, то там они попадались. Что же им делать, задаётся вопросом Жизель Рутьер, политический директор Коалиции помощи бездомным.



ЖИЗЕЛЬ РУТЬЕР, Коалиция помощи бездомным: Люди не могут должным образом соблюдать социальное дистанцирование в системе приютов. Поэтому нам нужен всеобъемлющий план…



Мэр Билл де Блазио высказался на этот счёт в среду. Он пообещал протестировать бездомных на антитела к коронавирусу. А также переселить их из метро в отели.



БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Тысячу на этой неделе. Учитывая необходимость, мы готовы (переселять. — ИноТВ) по тысяче впредь каждую неделю. Потому что мы хотим обеспечить людям безопасность.



MTA теряет миллиарды долларов: пассажиропоток снизился на 90 процентов. При этом и губернатор, и мэр ожидают дорогостоящих уборок. Мэр даже хочет, чтобы некоторые конечные станции закрывались на ночь для улучшенной санитарной обработки.



ДЕЙВ КАРЛИН, корреспондент CBS2: MTA пообещала к концу четверга озвучить новый график уборок. Что же касается полицейских правил и бездомных, в эту эпоху социального дистанцирования у полиции стало больше полномочий по выдворению бездомных из метро, чем было раньше.



Из Адской кухни* Дейв Карлин, CBS2 News.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.



* Неофициальное название района Клинтон в Манхэттене (прим. ИноТВ).