Bild: нападения и домогательства — в опустевшем берлинском метро стало очень опасно

После введения в Германии карантина берлинское метро опустело, но некоторые продолжают им пользоваться, потому что не могут добраться до работы по-другому, сообщает Bild. Однако пассажиры сталкиваются с участившимися случаями нападений и домогательств. Особенно это касается женщин. Они сообщают о толпах мужчин, шатающихся без дела на подземных платформах.

Берлин, район Кройцберг, станция метро Котбуссер Тор. После того как из-за коронавируса были введены меры по ограничению контактов это место — итак пользующееся дурной славой — стало ещё опаснее. На лестницах и в переходах никого нет. Немногие пассажиры, которые продолжают пользоваться метрополитеном, сообщают о нападениях, отвратительных приставаниях и толпах мужчин, шатающихся без дела на пассажирских платформах.

Сюзанна и её подруга не раз становились жертвами таких нападений. Опасаясь мести, девушка предпочла сохранить анонимность.

СЮЗАННА, жертва сексуальных домогательств: В воскресенье вечером в 9 часов мы с подругой хотели добраться на метро до станции Херманплац. Спустились вниз. Переходы на станции Котбуссер очень запутанные. В первом тоннеле нас освистнул один человек, подошёл к нам. Мы его проигнорировали и пошли дальше.

Потом к нам подошли ещё двое мужчин. Они кричали нам вслед: «Красотка, красотка! Симпатичная попка!» и похожие вещи. А потом, когда мы стояли на платформе нас окружили 15-20 мужчин. Они очень близко к нам подходили, пялились на нас. Домогательства стали нестерпимы, поэтому мы быстро поднялись наверх.

Несмотря на эпидемию коронавируса, Сюзанна не может работать из дома. Но после произошедшего она больше не ездит на работу на метро. И настойчиво предостерегает от этого других женщин.

СЮЗАННА: Я советую женщинам, проживающим в Берлине, не ездить на метро. Особенно на станциях Котбуссер или Херманплац <…> Как женщина я чувствую себя невероятно беспомощной в общественном транспорте. <…> И, я думаю, мужчины испытывают тоже самое. У них сейчас те же самые проблемы.

Невыносим тот факт, что в центре Берлина к женщинам пристают и домогаются до них, из-за чего они перестают ездить на метро. И ещё невыносимее то обстоятельство, что полиция и Берлинское транспортное предприятие не способны обеспечить безопасность пассажиров.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.