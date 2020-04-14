Губернатор Нью-Йорка: Трамп нам не царь — так написано в конституции

Дональд Трамп — не король, а президент, чья власть отнюдь не абсолютна, заявил в интервью CNN губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, комментируя заявления президента США о том, что власти штатов не могут принимать никаких мер без согласования с Вашингтоном. Как подчеркнул Куомо, он не будет выполнять приказания Трампа, если они поставят под угрозу здоровье жителей его штата, — и будет иметь на это право, поскольку так написано в американской конституции.

Как вы и сами знаете, президент Трамп вчера на пресс-конференции в Белом доме заявил, что, цитирую, «решения принимает президент, и губернаторы не могут ничего предпринимать без одобрения президента США». Как вы это прокомментируете?

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: У нас уже был спор по этому вопросу. Когда-то давно люди по именам Гамильтон, Джефферсон, Мэдисон и Вашингтон всё это обсудили и написали документ под названием Конституция США. И там чётко зафиксировано сложное равновесие полномочий между федеральным правительством и властями штатов — в частности, там говорится, что федеральное правительство абсолютной власти не имеет. То есть, то, что сказал президент, прямо противоречит сказанному в конституции. В конституции говорится, что в противном случае у нас был бы король — король Джордж Вашингтон. А у нас короля Джорджа Вашингтона не было, и короля Трампа нет, у нас есть президент Трамп.

Не будем забывать и о том, что федеральное правительство создали колонии — федеральные власти были сформированы штатами, а не наоборот. В десятой поправке к конституции США об этом прямо говорится: отдельные полномочия относятся к властям штата. Здравоохранение, социальная защита, карантин — всё это входит в полномочия властей штатов, так что президенту не стоит даже и думать о том, чтобы лезть в такие вопросы. Так он только внесёт раскол, поднимет вопросы о партийных линиях и пойдёт против всего, чего мы пытались добиться, сотрудничая друг с другом.

Но, говоря чисто практически, если президент Трамп прикажет вам открыть границы Нью-Йорка к какой-либо конкретной дате, как вы поступите?

ЭНДРЮ КУОМО: Если он мне прикажет открыть границы и из-за этого возникнут угрозы для здоровья жителей моего штата, я такой приказ исполнять не стану. В таком случае у нас возникнет конституционный спор между штатом и федеральным правительством, вопрос начнут решать в суде, и это будет худшее, что президент вообще может предпринять в данный момент — если он будет вести себя в диктаторской манере и действовать, провоцируя раскол и защищая интересы только своей партии. Партийные вопросы сейчас поднимать не нужно.

Я понимаю, что президент участвует в выборах, что в этом году вообще остро стоят партийные вопросы, что сейчас очень обострена обстановка в плане партийной принадлежности, что идёт битва между «красными» (республиканцами. — ИноТВ) и «синими» (демократами. — ИноТВ) — но всё это больше не имеет значения, только не в такой момент: эта проблема относится ко всем цветам флага. В моём штате 10 тысяч погибших, и этот вирус не убивал отдельно республиканцев или отдельно демократов, он убивал американцев и жителей штата Нью-Йорк. Я заниматься партийными вопросами не собираюсь. Да и сам президент вчера вечером заявил, что работает, не обращая внимания на партийные проблемы, и сотрудничает с демократами. Так вот, пусть он придерживается такого сотрудничества, а не диктаторской линии.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.