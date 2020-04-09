Euronews: Европарламент приютит бездомных и больных, пока депутаты на удалёнке
Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.
Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о поездке на чемпионат мира по сёрфингу.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о том, как часто ей предлагают сняться без одежды.
В Соединённых Штатах число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 451 491.
Роналдиньо и его брату Роберто устроили торжественные проводы из тюрьмы в Асунсьоне.
Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Футболисты, тренеры и персонал московского «Торпедо» согласились на снижение зарплаты из-за ситуации с распространением коронавируса.
Депутаты заксобрания Краснодарского края на внеочередной сессии проголосовали за принятие мер по поддержке бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции.
В Московской области подготовили более трёх тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом.
У автодороги «Кола» в Ленинградской области нашли останки 75 красноармейцев.
В школах Московской области запустили «Час директора» — онлайн-встречи руководства с учениками и родителями.
Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что около 150 россиян ждут возможности покинуть Аргентину.
Более 50 тыс. школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена».
В Башкирии ввели комендантский час для детей, а также для граждан старше 65 лет.
Министр обороны России написал письмо коллеге из Чехии Любомиру Метнару, в котором попросил о передаче Москве снесённого в Праге с постамента памятника маршалу Ивану Коневу.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал временное упрощение регистрации безработных.
В Удмуртии разработали дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Во Франции число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 12 210.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
Дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжёлой форме, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев был главным инициатором рассмотрения вопроса снижения зарплат из-за пандемии со стороны футболистов.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала, как теряла сознание в воде во время Универсиады-2013 в Казани.
Олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина рассказала, как в синхронном плавании девушки контролируют вес.
Заслуженный артист России, актёр Центрального академического театра Российской армии Сергей Николаевич Комаров скончался 9 апреля после продолжительной болезни.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года.
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
В России в связи с распространением коронавируса до конца апреля должны быть развёрнуты около 95 тыс. коек, сообщил в эфире «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
График вывозных рейсов россиян из-за границы до 13 апреля согласован оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Бывший главный тренер сборной России по гандболу, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказал мнение о ситуации с пандемией кронавируса.
Российский президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МВД — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
В Италии за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 610 человек. Об этом информирует ANSA.
Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России, а также бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о предвзятом отношении общественности к сокращению зарплат футболистам.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.
Страховая выплата организаторам Уимблдонского теннисного турнира, отменённого из-за пандемии коронавируса, составит $141 млн.
Снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу — освободителю Освенцима и Чехословакии — может стать долгосрочным раздражителем в отношениях между Чехией и Россией и не останется без ответа Москвы, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В Московской области временно закрыли для посещения кладбища в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам заявил, что штат готов принять оставшиеся матчи сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заполнено более 35 тыс. форм на вывоз россиян в Россию из-за границы.
Бывшая синхронистка Анжелика Тиманина призналась, что испытывала противоречивые чувства после победы на Олимпийских играх в 2012 году.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина рассказала о травме, из-за которой в 2015 году ушла из сборной.
Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Антон Слепышев принял решение остаться в команде ещё на два сезона.
Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Сирии в марте 2017 года носит заказной характер и, возможно, был составлен под давлением стран Запада.
Глава британского МИД Доминик Рааб рассказал о состоянии премьер-министра Великобритании Джонсона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита на завод имени Петровского поручил ускорить запуск серийного производства наркозно-дыхательных аппаратов с функцией искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг добровольного снижения зарплат футболистов.
В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили, что 10 апреля в Санкт-Петербурге местами выпадет мокрый снег.
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что ведомство совместно с образовательными учреждениями разработает технологию организации дистанционного обучения в том числе для колледжей, где занимаются профподготовкой.
В администрации Санкт-Петербурга рассказали, что помогать пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в сложном положении из-за обязательной самоизоляции, захотели более 2 тыс. человек.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить школьников 9-х и 11-х классов из многодетных нуждающихся семей планшетами.
Подведены итоги первого этапа Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая впервые полностью прошла онлайн.
Волонтёры в Московской области получили право бесплатно ездить в общественном транспорте.