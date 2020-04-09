Euronews: Европарламент приютит бездомных и больных, пока депутаты на удалёнке

Европарламент, который сейчас проводит заседания в удалённом режиме, временно передаёт свои здания в помощь пострадавшим от коронавируса. В брюссельском корпусе на время пандемии коронавируса разместят бездомных и выписанных из больниц пациентов, которые не могут вернуться домой. Кормить их будут парламентские повара в депутатских столовых. А в здании Европарламента в Страсбурге появится медицинский центр для тестирования и обслуживания инфицированных, передаёт Euronews.

Европейский парламент передаёт ряд своих объектов на борьбу с коронавирусом и помощь нуждающимся. Местные власти уже приняли два его здания — в Страсбурге, где проходят пленарные сессии, и в Брюсселе, где обычно работают комитеты и комиссии. Председатель Давид Сассоли объяснил, что это временная мера.

ДАВИД САССОЛИ, председатель Европарламента: Мы решили предоставить одно из наших зданий в распоряжение бездомных и уязвимых членов общества на время этой серьёзной санитарно-эпидемиологической ситуации.

В брюссельском корпусе, носящем имя Гельмута Коля, переоборудуются два помещения: одно — для лиц без определённого места жительства, другое — для выписанных из больниц пациентов, которые не могут вернуться домой. Кормить их будут парламентские повара в депутатских столовых.

ДАВИД САССОЛИ: Каждый день наши кухни будут готовить более тысячи блюд для нуждающихся, а также для работников здравоохранения, чтобы помочь им. Мы близки к тем, кто страдает, и к тем, кто без устали работает в наших больницах.

Французские власти объявили, что в здании в Страсбурге появится медицинский центр для обслуживания инфицированных. Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч добавил:

ЖАУМЕ ДУЧ, пресс-секретарь Европарламента: И самое главное — в ближайшие недели там можно будет проводить диагностику. Как все понимают, на фазе выхода из пандемии чрезвычайно важно проводить тестирование большого количества людей. Нужно будет также решать, необходима ли и дальше самоизоляция тех, у кого болезнь проходила или проходит без симптомов.

С середины марта депутаты и сотрудники Европарламента работают по удалённой связи. Адаптация к новым условиям прошла относительно быстро. Удалось даже заочно провести мини-сессию, на которой 90 процентов законодателей голосовали из дома.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2020 года.