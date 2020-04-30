Euronews: «для спасения авиации» пассажирам в ЕС предложили ваучеры вместо денег

03:00
Бразильский футболист погиб во время запуска воздушного змея
21-летний футболист Кайо Фелипе Сантос Силва из бразильского клуба «Индепенденте де Лимейра», выступающего в низших лигах, трагически погиб во время запуска воздушного змея.
03:00
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришли три письма из Франции
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло три письма из Франции. Их автор — житель южного пригорода Парижа Серж Демкофф.
03:00
Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
Васильков назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков рассказал, когда пандемия коронавируса завершится в России.
03:00
Врач предупредил о вреде курения на фоне коронавируса
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что курение при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям.
03:00
Московский Музей Победы организовал новую онлайн-экскурсию
Столичный Музей Победы организовал онлайн-экскурсию, посвящённую 75-летию со дня водружения Знамени Победы над Рейхстагом в ходе Второй мировой войны.
03:00
В Пермском крае запретят продажу алкоголя 9 мая
Продажа алкоголя 9 мая на территории Пермского края будет запрещена.
03:00
Бывший врач «Спартака» предположил, когда может возобновиться сезон РПЛ
Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков рассказал, когда может возобновиться текущий сезон РПЛ.
03:00
Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Майкл Оуэн составил символическую сборную из своих бывших одноклубников.
03:00
Чемпионат Англии по футболу может быть возобновлён 8 июня
Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 8 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
03:00
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне — 0%.
03:00
В Роскачестве составили рейтинг приложений доставки еды
Специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды по 43 критериям и составили их рейтинг.
03:00
Головин назвал сильнейших футболистов РПЛ
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), включив в список трёх бывших партнёров по московскому ЦСКА.
03:00
Учебный год в Тюменской области завершится 15 мая
Директор Департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов рассказал, что для школьников региона с 1-го по 8-й класс учебный год будет завершён 15 мая на фоне карантина по коронавирусу.
03:00
Эксперт оценила изменения в правилах отбора фильмов для участия в «Оскаре»
Генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт прокомментировала решение Американской киноакадемии допускать к отбору на премию «Оскар» фильмы, которые показывали только онлайн, а не в кинотеатрах.
03:00
Оуэн рассказал о сделанном в России идеальном хет-трике
Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, как в России оформил идеальный хет-трик.
03:00
В «Москвариуме» впервые родились детёныши синепятнистых скатов
В «Москвариуме» впервые появились на свет детёныши синепятнистых рифовых скатов-хвостоколов.
03:00
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
03:00
В Подмосковье грабители украли 600 коробок с медицинскими масками
Неизвестные похитили со склада в подмосковном Одинцове 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками, а также 1 млн рублей.
03:00
Дурманов оценил перспективы генетического анализа на коронавирус
Специальный представитель Министерства науки и высшего образования России по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов прокомментировал возможность тестирования на генетическую предрасположенность к коронавирусу.
03:00
Экс-игрок сборной Англии Оуэн: на чемпионате мира в России было прохладно
Бывший игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн поделился впечатлениями о чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России.
03:00
СМИ: Президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы другие европейские чемпионаты последовали примеру Лиги 1 и досрочно завершили сезон.
03:00
Названы самые популярные фильмы среди россиян в апреле
Сервисы «Работа.ру» и Окко провели опрос, в рамках которого выяснили, какие фильмы стали самыми популярными среди россиян в апреле.
03:00
В Госдуме предложили новые меры поддержки санаториев и детских лагерей
В комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства предложили оказать дополнительные меры поддержки санаториям и детским лагерям.
03:00
Правительство направит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Правительство России выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
03:00
В рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов в Крыму
В рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов, рассекреченные Крымским управлением ФСБ России.
03:00
Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов от имени своего клиента заявил, что футболист готов самолично компенсировать издержки за ремонт автомобиля телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
03:00
В Белоруссии за сутки коронавирус выявили у 846 человек
За сутки в Белоруссии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 846 человек.
03:00
Геркус: «Чертаново» нечего делать в Премьер-лиге
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» не нужно повышение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
03:00
Умер руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН Борис Лапин
Руководитель НИИ медицинской приматологии РАМН, ветеран войны Борис Лапин скончался на 98-м году жизни в Сочи.
03:00
Источник: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
Большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20.
03:00
РФПИ обсудил меры по борьбе с COVID-19 с международными партнёрами
Российский фонд прямых инвестиций обсудил меры по борьбе с коронавирусом с международными партнёрами.
03:00
Шарапова сыграет в виртуальном турнире WTA
Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в виртуальном турнире, организованном Женской теннисной ассоциацией (WTA).
03:00
В Краснодарском крае ввели масочный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин из-за коронавируса в регионе и усилил его обязательным ношением масок. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба.
03:00
Японские болельщики требуют депортировать Медведеву из страны
Японские поклонники фигурного катания недовольны поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, которая прилетела в их страну во время пандемии коронавируса и не соблюдает карантин.
03:00
В Казани опровергли публикацию на сайте штаба Навального об отсутствии врачей в стационаре ДРКБ
Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ) в Казани работает в штатном режиме. Об этом RT сообщили в самом медучреждении, комментируя публикацию на сайте казанского штаба Навального.
03:00
Песков заявил об ошибочной подаче в СМИ его слов о материальной помощи
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неверной трактовкой его слов сообщения в СМИ о возможном оказании гражданам прямой материальной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции.
03:00
Закон о рынке земли на Украине опубликовали в официальной прессе
Закон о рынке земли на Украине опубликовали в газете Верховной рады «Голос Украины».
03:00
СМИ: Кубок африканских наций перенесут на 2022 год
Кубок африканских наций по футболу — 2021, который должен был пройти в Камеруне, будет перенесён на один год.
03:00
Головин поддержал досрочное завершение чемпионата Франции по футболу
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение чемпионата Франции по футболу.
03:00
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Ярошенко: СБР нужна смена правления или же смена президента
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением о проблемах внутри Союза биатлонистов России (СБР).
03:00
Жителям Нижнего Новгорода разъяснили правила проезда на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которые подразумевают усиление мер безопасности в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
03:00
Легенда «Лейкерс» анонсировал выход документального фильма о погибшем Брайанте
Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что в будущем болельщики смогут увидеть документальный фильм о погибшем защитнике команды Коби Брайанте.
03:00
Мишустин сократил двух замминистров спорта РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о сокращении количества замминистров спорта РФ с семи до пяти.
03:00
В Иране число жертв коронавируса превысило 6 тысяч
Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что число умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 6 тыс.
03:00
В Коми произошло возгорание на нефтескважине
Один человек пострадал при возгорании на нефтескважине в Коми.
03:00
Хабибулин рассказал, кого напоминает ему Кучеров
Обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин сравнил нынешнего форварда команды Никиту Кучерова со своим партнёром по команде Мартеном Сен-Луи.
03:00
Синоптики заявили о погодном «прыжке» от апреля к концу мая в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней. По её словам, погода готовится к «резкому прыжку от апреля к концу мая».
03:00
Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом
Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.