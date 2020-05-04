SRF: эпидемия коронавируса — звёздный час Ангелы Меркель

На фоне пандемии коронавируса Ангела Меркель выглядит лучше любого из своих возможных преемников, сообщает швейцарский телеканал SRF. Хотя она и не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера снова, для Меркель сейчас наступил её звёздный час: от неё не следует ждать много в долгосрочной перспективе, но в условиях кризиса её стиль рациональный управления гарантирует «безопасное приземление».

В 2021 году Ангела Меркель уже не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии — однако сейчас в наилучшем свете предстаёт именно она, а не кто-либо из её возможных преемников, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Исследование Немецкого института экономических исследований и сотрудничающих с ним специалистов показывает, каким весом сейчас обладает в Германии Ангела Меркель.

15 апреля она предупредила: «Всё, чего мы достигли, это промежуточный успех, не более и не менее». При этом она подчеркнула: «Это хрупкий промежуточный успех». По данным исследовательского института, после этого склонность населения Германии к потреблению снизилась на 20%. «Политики редко обладают таким непосредственным влиянием на население», — отмечает швейцарский телеканал.

В международных СМИ Меркель сейчас тоже превозносят как звезду этого часа. Уже ведутся обсуждения по поводу того, не выставит ли она всё-таки свою кандидатуру на пост канцлера снова, вопреки прежним заявлениям. Однако это маловероятно и противоречит её натуре, предполагает SRF.

В то же время, кризис с коронавирусом полностью соответствует политической природе Меркель. Канцлер Германии трезво оценивает ситуацию. Как учёный и специалист в естественных науках, она действует рационально, придерживается фактов и потому представляет свою политику как лишённую каких-либо альтернатив.

Меркель нельзя заподозрить в том, что она стремится выделиться и проявить себя, отмечает швейцарский телеканал. Кроме того, кризис не позволяет строить масштабные замыслы — он требует политики, чутко реагирующей на текущие изменения ситуации. «Именно в этом заключается сила, но также и слабость» Ангелы Меркель, «её политическая ДНК», утверждает журналист SRF.

Бывший председатель СДПГ Франц Мюнтеферинг однажды охарактеризовал её стиль управления следующим образом: «Садясь в самолёт, которым она управляет, можно не бояться. В техническом плане она хороша и гарантированно не потерпит крушение. Проблема в том, что ты не знаешь, где приземлишься».

По совпадению, 1 июля Германия становится председателем Совета ЕС. Это может оказаться счастливым случаем для Европы, полагает бернский экономист Томас Штраубхаар, преподающий международные экономические отношения в университете Гамбурга.

По его мнению, это может быть связано с тем, что «в лице Ангелы Меркель председатель Совета ЕС получит личность, в очередной раз доказавшую, что она в состоянии с известным прагматизмом и очень эффективно обращаться с крайне сложными вызовами». Так что пандемия коронавируса — это звёздный час Меркель.

Между тем, крайне сомнительно, что Меркель сможет реализовать долгосрочные решения для ЕС. «Однако для того, кто сидит в самолёте со сломанным двигателем и просто хочет безопасно приземлиться, она подходящий политик», — заключает швейцарский телеканал SRF.