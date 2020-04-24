N-TV: лидеры ЕС договорились помочь экономике кредитами на полтриллиона евро

Лидеры европейских стран договорились о пакете помощи в условиях пандемии коронавируса, сообщает немецкий телеканал N-TV. ЕС готов предоставить на кредиты до €540 млрд, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест, а также оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса и обременённым долгами странам, особенно сильно пострадавшим от эпидемии.

Страны ЕС решили выделить пакет помощи более чем на половину триллиона евро для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

На саммите ЕС лидеры европейских стран договорились предоставить кредиты на общую сумму до €540 млрд для выплаты пособий по неполной занятости, поддержки предприятий и обременённых долгами государств. «Мы думаем, что таким образом у нас есть важный набор инструментов для быстрой и эффективной помощи», — отметила Ангела Меркель. Из-за государственных гарантий необходимо также получить согласие бундестага. По сообщениям участников, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, у которого недавно ещё были оговорки по поводу помощи со стороны Европейского стабилизационного механизма ESM, также не возражал против принятого решения. Выделение помощи должно начаться с 1 июня.

По словам Ангелы Меркель, главы стран и правительств ЕС также обсудили программу стимулирования экономики. Общий ответ на эту проблему — в интересах Германии, подчеркнула канцлер. «У нас всё будет хорошо, только если в Европе всё будет хорошо. Потребуются существенные инвестиции», — заявила Меркель. Она также отметила, что мнения по поводу того, как именно должны функционировать эти фонды на восстановление экономики — в виде субсидий или кредитов — «не всегда сходятся в полной мере». Однако эта ситуация тесно связана с будущими финансовыми рамками. «Для Германии это означает, что мы должны рассчитывать на более высокие вклады в следующий бюджет. Это правильно, и это хорошо», — сказала Меркель.

Предварительное соглашение по принятому пакету помощи министры финансов ЕС заключили ещё две недели назад, сообщает N-TV. Он состоит из трёх пунктов, предусматривающих обеспечение сохранения рабочих мест, помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, а также странам, которые обременены долгами и сильно пострадали от пандемии коронавируса, как Италия и Испания.

В принятый пакет помощи также входит концепция Еврокомиссии под названием Sure, направленная на выделение пособий по неполной занятости в странах ЕС. Для этого европейские страны должны внести депозит в €25 млрд в качестве гарантии. При такой поддержке Еврокомиссия будет располагать суммой до €100 млрд, которые будут по необходимости передаваться странам ЕС на пособия. Эта мера должна позволить сохранить рабочие места, поясняет немецкий телеканал.

Второй пункт предусматривает получение гарантийным фондом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) дальнейших €25 млрд от государств ЕС. Таким образом, банк сможет гарантировать выдачу кредитов компаниям. ЕИБ должен мобилизовать до €200 млрд, главным образом, для помощи среднему бизнесу.

Третий элемент пакета помощи составляют профилактические кредитные линии Европейского стабилизационного механизма ESM. В отличие от помощи ESM во время кризиса евро, для нынешней помощи в борьбе с пандемией не требуется программ экономии, есть только одно требование: деньги могут использоваться исключительно на прямые или косвенные расходы на здравоохранение. На кредиты может быть выделено до €240 млрд — на каждую принимающую страну может приходиться до 2% ВВП государства.

После заключения договорённости между министрами финансов Джузеппе Конте заявил, что помощь ESM не устраивает Италию. При этом он дал понять, что, возможно, выскажется против такого пакета помощи, однако, по словам участников конференции ЕС, в итоге этого не произошло, сообщает N-TV.