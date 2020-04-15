Le Figaro: пандемия коронавируса проверяет на прочность союз Франции и Германии

Пандемия коронавируса обнажила противоречия между Францией и Германией, связанные с восприятием кризиса здравоохранения, а также привела к росту враждебности между гражданами этих стран, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, причиной недопониманий стало гораздо более лёгкое течение эпидемии в ФРГ.

«Нет, эта пандемия не война! Народы не противостоят другим народам, а солдаты — другим солдатам. Это проверка для нашей человечности», — цитирует Le Figaro «беспрецедентное» пасхальное обращение президента ФРГ Франк-Валтера Штайнмайера к согражданам в минувшее воскресенье.

Как отмечает издание, речь главы немецкого государства шла вразрез с «воинственным тоном» лидера Франции Эммануэля Макрона, его слова широко обсуждаются в Германии. Так, профессор немецкой литературы в Сорбонне Нувель Юрген Ритте выразил в эфире радиостанции Deutschlandfunk своё удивление переходом «либерального» Макрона к политике вмешательства государства, которой настойчиво требовали от него политические оппоненты в период общественных протестов последних месяцев.

Как замечает газета, различия в восприятии кризиса между двумя странами обусловлены гораздо менее драматичной обстановкой в сфере здравоохранения и облечённым карантином с отсутствием ограничений на передвижение за исключением требования соблюдения дистанции в Германии. При этом, по результатам опросов, 44% немцев выступают за продление ограничительных мер и после 19 апреля — даты, установленной правительством, а 12% даже хотели бы ужесточения карантина.

Обычно щепетильные в вопросах защиты своих личных данных, большинство жителей страны (54%) также хотят добровольно установить приложение коронавируса на свой мобильный телефон. Причина кроется в крайне высоком доверии, которым пользуется правительство Меркель в борьбе с эпидемией.

Хотя это и «не война», кризис здравоохранения вновь вскрыл старые обиды между немцами и французами, отмечается в статье. Так, в Германии на границе с Францией за последние несколько недель было совершено несколько нападений на французов. Реальность единичных случаев нападения подтвердила и генеральный консул Франции в федеральной земле Саар Катрин Робине.

Издание отмечает, что решение немецких органов здравоохранения объявить восток Франции зоной риска и частичное закрытие границ поставило приграничных работников в трудное положение. Медсёстры из Эльзаса, работающие в Германии, также жаловались на то, что они могут лечить больных, но не совершать покупки на немецкой территории.

Подобные враждебные жесты осудил глава МИД Германии Хайко Маас, напомнив, что «у коронавируса нет национальности». «Больно видеть, как наши французские друзья иногда подвергаются нападкам и оскорблениям из-за Covid-19. Такое поведение неприемлемо. Мы в одной лодке!» — заявил политик в Twitter.

Как напоминает Le Figaro, Германия всё же продемонстрировала свою солидарность с Францией, разместив 123 французских пациента в немецких палатах интенсивной терапии. Президент Штайнмайер в своём выступлении заметил, что Германия не сможет выйти из кризиса «сильной и здоровой», если её соседи «также не будут сильными и здоровыми».