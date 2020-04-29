Der Standard: в ходе успешной борьбы с пандемией Меркель вернула доверие немцев

Успех в борьбе с эпидемией коронавируса обеспечил канцлеру Германии Ангеле Меркель эффектное возвращение на политическую арену, пишет Der Standard. После того как она ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, многие списывали её со счетов, но сейчас рейтинг поддержки главы ФРГ составляет 83%. Всё потому, что в кризисной ситуации она проявила качества сильного лидера и благоразумную осторожность, объясняет австрийское издание.
Единого рецепта для борьбы с пандемией нет, пишет Der Standard. В каждой стране особая ситуация, а меры по сдерживанию эпидемии могут иметь различные последствия. К тому же практически ежедневно рамочные условия изменяются. Поэтому каждый пытается справиться с проблемой по-своему. Одни, например, президенты Белоруссии и Туркмении, отрицают угрозу, исходящую от коронавируса. Другие, к примеру, глава Кремля Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подают информацию о COVID-19 в дозированном виде.
В либеральных же демократиях с многопартийной системой и свободными СМИ поиск правильного баланса между защитой здоровья нации и спасением экономики — это целое искусство, объясняет австрийское издание. В Великобритании, Франции, Испании и особенно США запоздалые и противоречивые действия подорвали веру в дееспособность государства.
Пример же Германии, которая стала сейчас для многих образцом успешной борьбы с коронавирусом, в очередной раз показал, как важны для лидеров такие качества, как смелость и готовность взять на себя ответственность в чрезвычайных ситуациях. Истинный демократ не апеллирует к «низменным инстинктам и эмоциям масс», а использует «позитивную реализацию ценностей» во благо общества. Именно так и поступила Ангела Меркель, празднующая в свой 15-й год у власти своеобразный «камбэк».
В своих выступлениях во время пандемии она не боялась говорить правду, что позволило восстановить веру граждан в политическую стабильность государства. После того как она ушла с поста председателя Христианско-демократического союза в 2018 году, немецкие СМИ писали о том, что немцы «устали от Меркель». По результатам же последних опросов, 83% граждан страны довольны её работой, а 90% — работой правящей коалиции. И всё потому, что в кризисной ситуации она проявила качества сильного лидера и благоразумную осторожность, заключает Der Standard.
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