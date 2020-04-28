New York Post: у организатора протестов против карантина в Северной Каролине обнаружили коронавирус

Одна из организаторов протестов с требованием снять ограничения по сдерживанию Covid-19 в Северной Каролине Одри Уитлок рассказала о положительном результате своего теста на коронавирус, пишет The New York Post. Несмотря на отсутствие у неё симптомов заболевания, Уитлок направили на двухнедельный карантин, так что следующий митинг пройдёт без неё, отмечает издание.

Одна из создателей сообщества в Facebook ReOpen NC («Откройте Северную Каролину». — ИноТВ), требующего снять ограничения по сдерживанию Covid-19 и разрешить предприятиям возобновить свою деятельность на фоне пандемии, Одри Уитлок, сообщила о положительном тесте на коронавирус, передаёт The New York Post.

О заражении Уитлок сообщила в посте в Facebook, описав себя как «бессимптомную пациентку с COVID-19». По словам девушки, после положительного теста Департамент здравоохранения округа, в котором она проживает, направил её на двухнедельный домашний карантин и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

В связи с прохождением карантина Уитлок не смогла присутствовать на двух протестах, организованных сообществом с требованием к губернатору штата Северная Каролина Рою Куперу ускорить снятие ограничений, которые, как было объявлено ранее, будут оставаться в силе до 8 мая.

При этом вопреки принципам социального дистанцирования на первом митинге присутствовали более 100 человек, никто из которых не счёл необходимым надеть маску. А во вторник в столице штата Роли пройдёт уже третий по счёту митинг, организованный ReOpen NC, пишет The New York Post.