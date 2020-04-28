New York Post: у организатора протестов против карантина в Северной Каролине обнаружили коронавирус

03:00
Кубок Глинки/Гретцки отменён из-за коронавируса
Хоккейный Кубок Глинки/Гретцки не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 200 тысяч
За последние сутки в Италии зафиксирован 2091 случай заражения коронавирусной инфекцией, передаёт ANSA. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 201 505.
03:00
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
03:00
Геркус: есть информация, что «Локомотив» доиграет чемпионат с Николичем
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что экс-тренер «Партизана» Марко Николич может возглавить железнодорожников.
03:00
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят в регионе цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
03:00
Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве
Президент России Владимир Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в которым примут участие самолёты и вертолёты.
03:00
Число выздоровевших от COVID-19 в Самарской области достигло 33
Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Самарской области достигло 33.
03:00
В ФИФА считают, что возобновление сезона может привести ко второй волне коронавируса
Председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Хоге выразил мнение, что возобновление сезона-2019/20 может спровоцировать вторую волну пандемии коронавируса.
03:00
Чернышов: в футболе Тедеско романтика превалирует над дисциплиной
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил работу нынешнего наставника команды Доменико Тедеско.
03:00
Глава Минздрава предостерёг россиян от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от поездок на майские праздники к родственникам и друзьям.
03:00
Попова рассказала об уровне летальности от коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Прядкин: 21 июня — наиболее удобная дата для рестарта РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что большинство клубов поддержало 21 июня в качестве даты возобновления турнира.
03:00
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
В Москве и Подмосковье необходимо продлевать режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.
03:00
Первый вывозной рейс с россиянами вылетел из Израиля
Первый вывозной рейс из Израиля с россиянами на борту вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона. В самолёте находятся 332 пассажира.
03:00
Алаев назвал единственный реалистичный вариант возобновления сезона РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев назвал 28 июня единственной реалистичной датой возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России ещё не пройден.
03:00
«Химки» намерены продлить контракт с Мозговым
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил о намерении клуба продлить контракт с центровым Тимофеем Мозговым.
03:00
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.
03:00
Лавров заявил, что Россия продолжит финансировать ВОЗ
Россия не собирается прекращать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в ходе видеоконференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
03:00
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса, заявил, что 6—8 мая в стране будут нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая.
03:00
Жиго: для «Спартака» будущее может быть только светлым
Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго верит, что клуб будет бороться за самые высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
В России установят 28 апреля Днём работника скорой помощи
В России установят 28 апреля новый профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
03:00
Чад отменил смертную казнь
В африканской Республике Чад отменили смертную казнь, которая была введена для террористов.
03:00
Хованцев признался, что так и не получил денег от СБР
Бывший главный тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев признался, что так и не получил денег за последние три месяца своей работы от Союза биатлонистов России (СБР).
03:00
Около 20 тысяч пациентов с ОРВИ в Москве находятся под наблюдением
В Москве около 20 тыс. пациентов с ОРВИ находятся под наблюдением. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
03:00
Тарасов считает, что в России с коронавирусом справляются лучше всех в мире
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
03:00
Во Франции снимут ограничения на передвижение по улицам с 11 мая
Власти Франции снимут ограничения на передвижение по улицам городов страны с 11 мая.
03:00
СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов
Хоккейный клуб СКА сообщил об уходе из команды хоккеистов Артёма Зуба, Андрея Зубарева, Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря.
03:00
В Москве расширили список получателей субсидий для франчайзи
Правительство Москвы утвердило изменения в порядок предоставления субсидии для малого и среднего бизнеса, работающего по договорам франшизы.
03:00
Сахалинская область примет участие в международной акции «Сад памяти»
Жители Сахалинской области могут принять участие в международной акции «Сад памяти» дистанционно.
03:00
В МВД разъяснили ситуацию со сроком действия паспортов
Владельцы паспортов с окончанием срока действия в период эпидемии коронавируса не испытают проблем с обслуживанием в банках. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
03:00
Онищенко прокомментировал ситуацию с корронавирусом
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
В Омской области участились случаи мошенничества на фоне пандемии
В Омской области зафиксировали рост числа случаев телефонного мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
03:00
В Тюменской области планируют обновить более 700 км дорог
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в нынешнем сезоне необходимо обновить более 700 км дорог.
03:00
В Нижегородской области составили более 4,1 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
С 10 по 27 апреля в Нижегородской области составили более 4,1 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Из них 3,7 тыс. — в отношении граждан.
03:00
Фальков назвал условия получения мегагрантов учёными
Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, на основании каких условий выделяются мегагранты учёным.
03:00
Источник: чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса
Возобновление чемпионата Франции по футболу среди команд Лиги 1 находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса в стране.
03:00
Вячеслав Петкун рассказал о режиме самоизоляции
Лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал, чем занимается во время самоизоляции.
03:00
Иммунолог оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России
Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева оценила перспективы отмены режима самоизоляции в России.
03:00
Военнослужащие провели концерт для 95-летнего ветерана в Самарской области
Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии провели концерт для 95-летнего ветерана Льва Атменеева, наводчика «Катюши».
03:00
В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом
Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с распространением коронавируса в России.
03:00
На улицах крымских городов установят портреты ветеранов
Портреты крымчан — ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы будут установлены на центральных улицах городов республики.
03:00
Вирусолог оценил влияние жары на коронавирус
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн оценил влияние жары на коронавирус.
03:00
Психолог рассказала о главных источниках стресса в условиях пандемии
Заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала о главных источниках стресса в условиях пандемии.
03:00
В ТПП прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев дал прогноз по ситуации на нефтяном рынке.
03:00
Лидер «Animal ДжаZ» рассказал о самоизоляции
Музыкант, вокалист рок-группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий рассказал, как проводит время на самоизоляции.
03:00
Диетолог оценила вред от постоянного употребления чипсов
Врач-диетолог Елена Соломатина оценила вред от постоянного употребления чипсов.
03:00
Пожар в чернобыльской зоне локализован
Два последних очага пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы.
03:00
Жиго рассказал, когда «Спартак» может вернуться к тренировкам
Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что команда сможет приступить к тренировочному процессу не ранее середины мая.
03:00
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.