France 24: «неприемлемые нарушения» — медсёстры Нью-Йорка подали в суд на власти штата

Ассоциация медсестёр и медбратьев штата Нью-Йорк обратилась в суд с иском против местных властей и двух больниц, потребовав обязать администрацию предоставлять им защитные средства, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, на нехватку масок и халатов жалуются многие американские медработники.

Нехватка халатов, масок и других защитных средств, а кроме того — недостаточная подготовка: в самый разгар беспрецедентной по масштабам пандемии эти медсёстры и медбратья, которым приходится работать круглосуточно, выкраивают время на акции протеста против ужасных условий, в которых, по их словам, они не могут полноценно выполнять свои обязанности.

А в понедельник крупнейший профсоюз медсестёр и медбратьев Нью-Йорка пошёл ещё дальше и подал иск против управления здравоохранения штата и двух больниц в связи с, как указывается в исковом заявлении, «неприемлемыми нарушениями».

ДЖУДИ ШЕРИДАН-ГОНСАЛЕС, председатель Ассоциации медсестёр и медбратьев штата Нью-Йорк: Иск строится конкретно на том факте, что нам изначально не предоставили необходимых защитных средств, что нам до сих пор приходится с боем выбивать себе такие средства, что нам приходится обслуживать такое количество пациентов, с которым просто невозможно справляться, и что больницы воспользовались нынешним кризисом как поводом для нарушения своих обязательств по трудовым контрактам.

В иске заявители требуют от судей устранить источники повышенной опасности, которые становятся или могут стать причиной гибели или серьёзного ущерба здоровью медперсонала, а также обеспечить всех медсестёр и медбратьев масками-респираторами в количестве как минимум 1,95 штуки на человека.

Как минимум в одной больнице медсёстрам пришлось надевать поверх униформы мусорные мешки, поскольку медицинских халатов на них не хватило — притом что в больнице факт нехватки защитных средств отрицали.

В ассоциации утверждают, что по меньшей мере у 9500 зарегистрированных в ней медсестёр и медбратьев был обнаружен коронавирус и что 11 из них погибли от инфекции.

Согласно оценке американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на середину апреля медработники в США составляли 11 процентов от всех заражённых COVID-19. Ведомство также заявляло, что по всей стране новый коронавирус унёс жизни 27 медработников; вместе с тем, такой результат получили на основе анализа лишь 16 процентов подтверждённых случаев заражения инфекцией в США, что говорит о том, что такой показатель скорее всего сильно занижен.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.