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El Periódico: аптеки Каталонии бесплатно распространят более миллиона медицинских масок

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Правительство Каталонии намерено остановить распространения коронавируса, обеспечив каждого каталонца медицинской маской, сообщает El Periódico. Для этого в ближайшую неделю аптеки региона бесплатно раздадут 1,5 млн средств индивидуальной защиты.
El Periódico: аптеки Каталонии бесплатно распространят более миллиона медицинских масок
Reuters

Каталонские аптеки бесплатно раздадут в общей сложности 1,5 млн медицинских масок, пытаясь тем самым предотвратить распространение коронавируса, пишет El Periódico.

По словам пресс-секретарь правительства автономного сообщества Меричель Будо, каталонцы смогут забрать маски с 20 апреля по 27 апреля, а с 28 числа смогут получить вторую маску, за которую должны будут заплатить всего €0,76. Со следующего четверга в аптеки поступят дополнительно ещё два млн масок. 
 
Власти призвали всех тех, у кого уже есть маски, не приходить в аптеки, а уступить тем, у кого отсутствуют средства индивидуальной защиты. Кроме того, остаться дома посоветовали людям, находящимся в зоне риска. Будопредложила им обратиться за помощью родственников или соседей, которые сходили бы в аптеку за них.
 
Таким образом, в Каталонии надеются, что в скором времени каждый каталонец будет обеспечен маской, что позволит остановить пандемию в регионе, передаёт El Periódico. 
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