ABC News: число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч, а народ рвётся на работу

В наиболее пострадавшем штате США, Нью-Йорке, пик заболевания уже пройден, но каждый день от COVID-19 продолжают умирать сотни людей, передаёт ABC News. Тем временем по всей стране разгораются протесты против карантина: митингующие требуют вновь открыть предприятия.
Вначале обратимся за последними подробностями к Джонсону, он находится у больницы Mount Sinai Morningside в Нью-Йорке. Доброе утро, Уит.
УИТ ДЖОНСОН, корреспондент ABC News: Доброе утро, Майкл. Может быть, пик в Нью-Йорке уже пройден, но удручающая реальность такова, что здесь по-прежнему изо дня в день умирают сотни людей.
Большинство сходится во мнении, что ключ к снятию карантина в стране — более масштабное тестирование. Но штаты и Белый дом всё больше расходятся в том, кто должен этим руководить.
Сегодня утром, когда число летальных исходов в США превысило 40 тысяч, разгораются жаркие споры о том, как открыть страну снова. Президент Трамп объявляет о планах прибегнуть к Закону об оборонном производстве, чтобы сделать больше зондов, необходимых для роста тестирования.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Мы готовимся использовать Закон об оборонном производстве для наращивания производства зондов на одном объекте в США, это более 20 миллионов дополнительных зондов в месяц.
Несмотря на призывы губернаторов к большей координации на федеральном уровне, президент настаивает, что тестирование относится к местным вопросам.
ДОНАЛЬД ТРАМП:Губернаторы хотели полного контроля в том, что касается открытия их штатов, а теперь они хотят, чтобы мы, федеральная власть, занимались тестированием. Повторюсь, тестирование — дело местное.
В наиболее пострадавшем штате — Нью-Йорке — число заражённых приблизилось к четверти миллиона. Но посмотрите на ежедневный прирост госпитализаций за минувший месяц: кривая, по-видимому, стремится вниз. Однако официальные лица предупреждают, что она может подняться снова.
ЭНДРЮ КУОМО, губернатор Нью-Йорка:Мы вышли на пик, достигли плато и идём на спуск. Но чудовище по-прежнему живо.
Департамент здравоохранения штата с сегодняшнего дня начинает тестирование на антитела. Первыми проверяют 3000 человек из почти 20-миллионного населения штата.
Но теперь The New York Times сообщает о проблемах и неточных результатах некоторых из доступных тестов на антитела — и о том, что многие произведены в Китае при недостаточном контроле.
Тем временем некоторые части Флориды уже предпринимают шаги по снятию режима самоизоляции. Толпы отдыхающих стремятся на пляжи Джексонвиля, вновь открытые для публики в пятницу, с ограничениями, в том числе по часам работы.
ПРОТЕСТУЮЩИЕ:Долой тиранию!
Но досада бьёт через край: от побережья до побережья вспыхивают протесты с призывами отменить приказы о самоизоляции. Тысячи людей выстраиваются на улицах Висконсина.
МУЖЧИНА:Мы хотим вернуться на работу.
Лозунги звучат от штата Вашингтон и Колорадо до Мэриленда, где 31-летняя Эмбер Пинкэм, владелица собственного парикмахерского салона, говорит, что отчаянно нуждается в помощи.
ЭМБЕР ПИНКЭМ, предприниматель: Поскольку у меня нет наёмных работников, я не могу на неё претендовать. Но мы же не перестаём быть бизнесом просто из-за того, что работаем сами на себя!
УИТ ДЖОНСОН: Сегодня вице-президент Майк Пенс проводит совещание с губернаторами, чтобы помочь им высвободить больший потенциал для тестирования в лабораториях их собственных штатов. Он настаивает, что потенциала достаточно, чтобы помочь любому штату в Америке выйти на первую стадию снятия ограничений в случае снижения (заболеваемости и смертности. — ИноТВ) на протяжении 14 дней. Джордж?
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