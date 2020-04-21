ABC News: число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч, а народ рвётся на работу

В наиболее пострадавшем штате США, Нью-Йорке, пик заболевания уже пройден, но каждый день от COVID-19 продолжают умирать сотни людей, передаёт ABC News. Тем временем по всей стране разгораются протесты против карантина: митингующие требуют вновь открыть предприятия.

Вначале обратимся за последними подробностями к Джонсону, он находится у больницы Mount Sinai Morningside в Нью-Йорке. Доброе утро, Уит.



УИТ ДЖОНСОН, корреспондент ABC News: Доброе утро, Майкл. Может быть, пик в Нью-Йорке уже пройден, но удручающая реальность такова, что здесь по-прежнему изо дня в день умирают сотни людей.



Большинство сходится во мнении, что ключ к снятию карантина в стране — более масштабное тестирование. Но штаты и Белый дом всё больше расходятся в том, кто должен этим руководить.



Сегодня утром, когда число летальных исходов в США превысило 40 тысяч, разгораются жаркие споры о том, как открыть страну снова. Президент Трамп объявляет о планах прибегнуть к Закону об оборонном производстве, чтобы сделать больше зондов, необходимых для роста тестирования.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы готовимся использовать Закон об оборонном производстве для наращивания производства зондов на одном объекте в США, это более 20 миллионов дополнительных зондов в месяц.



Несмотря на призывы губернаторов к большей координации на федеральном уровне, президент настаивает, что тестирование относится к местным вопросам.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Губернаторы хотели полного контроля в том, что касается открытия их штатов, а теперь они хотят, чтобы мы, федеральная власть, занимались тестированием. Повторюсь, тестирование — дело местное.



В наиболее пострадавшем штате — Нью-Йорке — число заражённых приблизилось к четверти миллиона. Но посмотрите на ежедневный прирост госпитализаций за минувший месяц: кривая, по-видимому, стремится вниз. Однако официальные лица предупреждают, что она может подняться снова.



ЭНДРЮ КУОМО, губернатор Нью-Йорка: Мы вышли на пик, достигли плато и идём на спуск. Но чудовище по-прежнему живо.



Департамент здравоохранения штата с сегодняшнего дня начинает тестирование на антитела. Первыми проверяют 3000 человек из почти 20-миллионного населения штата.



Но теперь The New York Times сообщает о проблемах и неточных результатах некоторых из доступных тестов на антитела — и о том, что многие произведены в Китае при недостаточном контроле.



Тем временем некоторые части Флориды уже предпринимают шаги по снятию режима самоизоляции. Толпы отдыхающих стремятся на пляжи Джексонвиля, вновь открытые для публики в пятницу, с ограничениями, в том числе по часам работы.



ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Долой тиранию!



Но досада бьёт через край: от побережья до побережья вспыхивают протесты с призывами отменить приказы о самоизоляции. Тысячи людей выстраиваются на улицах Висконсина.



МУЖЧИНА: Мы хотим вернуться на работу.



Лозунги звучат от штата Вашингтон и Колорадо до Мэриленда, где 31-летняя Эмбер Пинкэм, владелица собственного парикмахерского салона, говорит, что отчаянно нуждается в помощи.



ЭМБЕР ПИНКЭМ, предприниматель: Поскольку у меня нет наёмных работников, я не могу на неё претендовать. Но мы же не перестаём быть бизнесом просто из-за того, что работаем сами на себя!



УИТ ДЖОНСОН: Сегодня вице-президент Майк Пенс проводит совещание с губернаторами, чтобы помочь им высвободить больший потенциал для тестирования в лабораториях их собственных штатов. Он настаивает, что потенциала достаточно, чтобы помочь любому штату в Америке выйти на первую стадию снятия ограничений в случае снижения (заболеваемости и смертности. — ИноТВ) на протяжении 14 дней. Джордж?



Дата выхода в эфир 20 апреля 2020 года.