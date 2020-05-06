Die Zeit: пандемия превратила американцев в нацию второго сорта

Эпидемия коронавируса показала недееспособность властей США, пишет на страницах Die Zeit американский журналист Джордж Пакер. Коррумпированный политический класс и жадные до наживы предприниматели не отреагировали на угрозу вовремя, за что теперь гражданам страны приходится платить своими жизнями. Они оказались в «группе повышенного риска» и стали «нацией второго сорта», считает автор.

Когда коронавирус пришёл в США, государство уже страдало от «тяжелых хронических заболеваний», и COVID-19 этим безжалостно воспользовался, пишет на страницах Die Zeit американский журналист Джордж Пакер. «Коррумпированный политический класс, закостенелая бюрократия, безжалостная экономика, разделённый, отрешённый народ» — этими проблемами годами никто не занимался. Американцы свыклись жить с этими симптомами. Но пандемия показала всю их тяжесть. В результате граждане США осознали, что входят в «группу повышенного риска».

В кризисной ситуации нужно было действовать быстро, рационально и сообща, продолжает Пакер. Вместо этого же США повели себя как Пакистан и Белоруссия, то есть страны с неразвитой инфраструктурой и «недееспособной властью». Вашингтон упустил возможность подготовиться к пандемии в первые месяцы её распространения. Президент Дональд Трамп отличился только недальновидностью, умением врать, хвалиться и перекладывать вину на других, а его приближённые распространяли теории заговора и рассказывали о «чуда-средствах» от коронавируса. Некоторые сенаторы и предприниматели смогли даже сколотить капитал на трагедии, негодует автор.

Из-за теракта 11 сентября, войны в Ираке и финансового кризис в 2008 году американское общество встретило эпидемию с ослабленным чувством национального единства и сильным недовольством политическим классом. События последних двух десятилетий вбили большой клин между низшим и высшим классами, республиканцами и демократами, жителями городов и сёл, коренными американцами и мигрантами, обычными гражданами и их политическими лидерами.

Трамп же как «хулиган, разбрасывающий спички в сухом поле», решили разрушить всё то, что осталось от гражданской жизни в стране, пишет Пакер. Главным его инструментом стала ложь, а целью — коррупция. Он прогнал со своих постов самых опытных госслужащих, окружив себя только запуганными и лояльными ему людьми. И тогда он провёл свою налоговую реформу, которая обогатила предпринимателей и богачей на миллиарды долларов. «В Вашингтоне воцарилось пустое правительство под руководством шарлатана и духовно обнищавшей партии, а в стране — атмосфера цинизма и усталости, без какого-либо видения совместной идентичности или будущего», — констатирует американский журналист.

Пандемия показала, что научные эксперты и опытные госслужащие — эти не какие-то «предатели, служащие тайным властям», а незаменимый персонал. Если их места занимают идеологи и льстецы, это подрывает здоровье нации. И теперь за эти многолетние атаки на госаппарат американцам приходится расплачиваться своими жизнями, объясняет автор: «Мы стали нацией второго сорта». Пандемия показала, что глупость и несправедливость смертельно опасны, а альтернативой солидарности может быть только смерть. «Когда мы все выйдем из своих убежищ и снимем защитные маски, нам нельзя забывать, какого это, когда ты одинок», — заключает Пакер.