NI: маски вместо пушек — конгресс США может заморозить военные программы Пентагона для борьбы с коронавирусом

Влиятельный конгрессмен-демократ Ро Ханна предложил перенаправить некоторую часть средств Пентагона на нужды здравоохранения, а также заморозить программу разработки новых межконтинентальных баллистических ракет, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, политик признаёт наличие угрозы со стороны России и Китая, однако считает, что его избиратели в контексте пандемии ратуют за более взвешенный подход, в то время как оборонные компании и их лоббисты не должны получить «ни гроша».

Конгрессмен-демократ Ро Ханна недавно поддержал введение новых правил для бюджета Пентагона: вкладываться в общественное здравоохранение, а не в оружие; заморозить финансирование оборонных программ на нынешнем уровне; противостоять давлению сената, который пытается отказаться от приоритетов палаты представителей, а также создать «современное, расширенное определение термина «национальная безопасность», под которое будут попадать и риск пандемии с глобальным потеплением», пишет The National Interest.

Особое место в этом списке занимает возможное сокращение финансирования программы нового ядерного арсенала под эгидой президента Дональда Трампа, включая заморозку разработки новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Вместо этого, Ханна хочет, чтобы конгресс «вложился в исследования коронавируса или вакцины, или нарастил промышленный потенциал для производства масок».

При этом мнение Ханна имеет большой вес и в среде его коллег, и в кругах чиновников в сфере нацбезопасности. Ханна пошёл уже на второй срок в палате представителей; он также является членом комитета палаты представителей по вооружённым силам и занимал пост сопредседателя в предвыборном штабе сенатора Берни Сандерса.

Конгрессмен выступил против новых ракет спустя несколько недель после того, как ВВС США объявили о своём намерении ускорить свою ракетную программу, которая уже отметилась превышением сметы и странным тендерным процессом, в результате которого единственным подрядчиком осталась Northrop Grumman. Новая же ракета обойдётся в $150 млрд.

Ханна назвал сухопутный столп ядерной триады «одной из крупнейших угроз ядерной войны». По его словам, он сотрудничает с экс-министром обороны Уильямом Перри, который описал эти ракеты как «самое опасное оружие в мире» и призвал к их сокращению.

Новые правила Ханна могут помешать яростной кампании лоббистов из числа подрядчиков оборонной сферы в рамках следующего пакета мер по борьбе с COVID-19. На кону стоят миллиарды долларов. По мнению конгрессмена, эти средства следует вложить в более важные отрасли, в то время как подрядчикам не должно «достаться ни гроша».

«Нам не следует наращивать финансирование отраслей, которые в этом не нуждаются, и которые не играют жизненно важной роли в борьбе с коронавирусом, — подчеркнул он. — Сейчас это не приоритетная задача».

При этом положение Ханна значительно упрочилось, когда конгрессмен Адам Смит, который занимает пост председателя комитета палаты представителей по вооружённым силам заявил, что он также выступает против выделения денег оборонным подрядчикам.

«В прошлом году оборонный бюджет составил $738 млрд, — напомнил он. — Я не говорю, что Министерство обороны ни в чём не нуждается; я говорю, что у них есть деньги, и им следует тратить эти деньги для удовлетворения этих потребностей».

Два видных политика выступили против подобного дополнительного финансового вливания на фоне призывов фундаментально переосмыслить концепцию национальной безопасности США в контексте пандемии.

«Существует разрыв между тем, что угрозой считают обычные люди и тем, что считают угрозой в Вашингтоне, — добавил Ханна. — Я не сбрасываю со счетов традиционные вызовы. Очевидно, что российская агрессия на Украине и в Грузии никуда не делась, как и вмешательство России в выборы. Очевидно, что никуда не делся и китайский авторитарный капитализм, а также их грубое вмешательство в дела Африки».

По словам конгрессмена, его избиратели понимают вызовы со стороны Москвы и Пекина, однако они хотят более взвешенного подхода к приоритетным задачам, среди которых числятся будущие пандемии, последствия глобального потепления, риски кибератак и новые технологии.

«Бюджет Пентагона — $740 млрд, — напомнил Ханна. — Это на $130 млрд больше, чем при Обаме. Иными словами, если бы Трамп вложил эти деньги в здравоохранение, то эта пандемия не разрослась бы до таких масштабов, как сейчас».