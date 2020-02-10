WSJ: меньше социалки, больше военных расходов — в США сверстали новый бюджет

Президент США Дональд Трамп собирается предложить проект нового национального бюджета, в рамках которого предусматривается снижение социальных расходов вкупе с увеличением финансирования Пентагона, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, в ближайшие десять лет администрация США собирается сэкономить $4,4 трлн, почти половина из которых будут изъяты из госпрограмм бесплатной медицинской помощи и ухода за престарелыми.

В понедельник президент США Дональд Трамп собирается предложить проект национального бюджета общим объёмом $4,8 трлн. Предполагается, что этот документ проложит ему дорогу к переизбранию. Между тем, в рамках нового бюджета предусматривается резкое снижение социальных расходов и объёмов иностранной помощи вкупе с повышением расходов на оборону, пишет The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, согласно проекту бюджета, в 2021 налоговом году военные расходы США должны увеличиться на 0,3% до $740,5 млрд. При этом в документе предлагается снизить расходы невоенного назначения на 5% до уровня $590 млрд.

Бюджет Белого дома отражает приоритетные задачи администрации на следующий налоговый год, напоминает газета. Однако в этом году проект также говорит о налоговой политике Трампа в том случае, если он останется на второй срок.

Тем не менее конгресс вряд ли одобрит этот законопроект, так как демократы контролируют палату представителей, а в сенате для одобрения бюджета нужна поддержка обеих партий. При этом демократы уже выступили против подобных планов американского лидера. В частности, по словам председателя бюджетного комитета палаты представителей Джона Ярмута, этот проект «деструктивен и иррационален».

Ярмут раскритиковал Трампа за то, что он сокращает «программы, которые позволяют американцам сводить концы с концами — параллельно в ещё большей степени скашивая налоги миллионерам и богатым корпорациям».

Вместе с тем в рамках нового бюджета предлагается повысить финансирование NASA на 12%, так как Трамп пытается выполнить своё обещание вновь отправить астронавтов на Луну к 2024 году. С другой же стороны, расходы на Агентство по защите окружающей среды должны сократиться на 26%.

Для осуществления плана также требуется выделить дополнительно $2 млрд на строительство стены на южной границе США — знакового для Трампа проекта, который привёл к столкновению с демократами, апогеем которого стало пятинедельное прекращение работы правительства прошлой зимой.

Всего за десятилетие Белый дом собирается сократить расходы на сумму $4,4 трлн. Из этой суммы $2 трлн относятся к общенациональным статьям расходов, включая $130 млрд от внесения изменений в госпрограмму бесплатной медицинской помощи престарелым, $292 млрд — от сокращений соцпрограмм (включая выдачу продовольственных талонов) и $70 млрд — от урезания прав на инвалидные льготы.

Вместе с тем, во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал избирателям сохранить финансирование госпрограмм по бесплатной медпомощи и помощи престарелым. Данные предложения в рамках нового бюджета отражают давно устоявшуюся политику Республиканской партии по снижению соцрасходов федерального уровня.

Кроме того, по плану Трампа бюджет Министерства по делам ветеранов в следующем году вырастет на 13%, в то время как финансирование Министерства национальной безопасности — на 3%, а Национального управления по ядерной безопасности — на 19%. Вместе с тем объём средств, выделенных на Департамент жилищного и городского развития, сократится на 15% — хотя администрация и собирается выделить дополнительно $2,8 млрд на помощь бездомным. При этом несмотря на вспышку коронавируса сократится и финансирование Центров контроля и профилактики заболеваний — всего на 9%. Тем не менее администрация всё же уведомила конгресс, что она может перебросить $136 млн со следующего налогового года на борьбу с вирусом.

При этом объёмы помощи Украине останутся на прежнем уровне. Такое решение администрация приняла после того, как Трамп прошлым летом заморозил одобренные конгрессом поставки Киеву, параллельно пытаясь заставить украинские власти открыть расследование в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена, отмечает The Wall Street Journal.