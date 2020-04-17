Последнее предупреждение: Туск считает, что пандемия может привести к распаду Европы

Кризис с коронавирусом может привести к распаду Европы, считает бывший председатель Европейского совета Дональд Туск. Поэтому в интервью немецкому журналу Der Spiegel он призывает действовать решительно: экономике нужен «блицкриг», а не колебания и промедления. Кроме того, необходимо восстановить авторитет Европы в её южных странах и отказаться от национализма в пользу единой Европы — в противном случае пандемия может стать для неё последним испытанием.

По мнению бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска, кризис с коронавирусом может привести к развалу Европы, поэтому необходимо принять радикальные встречные меры. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Нынешний кризис — далеко не первый в истории Европейского союза, однако до сих пор Европа не сталкивалась с такими вызовами, как тот, который ей бросила пандемия коронавируса, полагает Дональд Туск. До сих пор люди чаще всего вспоминали о кризисе с беженцами и связанных с ним эмоциях, страхах и неуверенности.

Однако сейчас положение стало ещё более драматичным. «Если мы посмотрим на Южную Европу, то мы говорим о катастрофе», — подчеркнул Туск. Там необходима срочная помощь, но также сочувствие и солидарность. В подобных ситуациях людям не нужна рутина — они должны видеть, что что-то движется. В первые дни кризиса этого не хватало, убеждён бывший глава Совета ЕС. Не было транспорта с медицинской защитной одеждой, европейский Центробанк тоже высказывался прохладно, как будто просто не замечает людей и их страданий.

В интервью немецкому журналу Туск выразил уверенность в том, что «потеря авторитета Европы велика — в Италии, Испании, Португалии, но также и непосредственно у нас по соседству, например, на западе Балкан». С точки зрения польского политика, «такие страны, как Китай и Россия, хладнокровно это используют». Помощь, которую они оказывают, «в лучшем случае символическая» по сравнению с тем, что сейчас налаживают страны ЕС, уверен Туск. Между тем, в коммуникации они проявляют сочувствие, и это хорошо воспринимается.

По его замечанию, в отличие от кризиса с Грецией, пандемия касается всех и не знает виновных: «Мы должны спасти Италию и Испанию и, возможно, европейский проект». Сейчас не время для копания в цифрах и долгах. «В том, что касается экономики, нам нужен блицкриг», — призывает Туск. Нельзя медлить и колебаться, а кроме того, не следует пугаться чрезвычайных мер.

«Принцип настоящей солидарности» он видит в том, что «тот, у кого есть больше, должен больше отдавать». Германия обладает финансовой мощью и может защитить свою промышленность и предприятия. У других стран ЕС такой возможности нет. Соответственно, конкурентное преимущество Германии по сравнению с другими странами ЕС после кризиса лишь ещё больше увеличится. По словам Туска, многие в Европе считают это несправедливым и видят в этом следствие недостатка солидарности. «Это не должно стать итогом этой пандемии», — требует он.

«Если кто-то захочет использовать кризис с коронавирусом, чтобы получить больше власти над своими гражданами или создать преимущества для своей экономики, это будет означать конец ЕС, — подчеркнул Туск в интервью Der Spiegel. — Поэтому наш первый принцип должен звучать так: мы должны лучше координировать действия». Если однажды в Германии и Австрии больше не будет ограничений на выход из дома, а в других странах он продолжит действовать, то как можно будет снова открыть внутренние границы ЕС?

Некоторые главы стран и правительств сейчас говорят своему населению, что оно должно пожертвовать своими гражданскими свободами, правовой государственностью и правами человека, чтобы защититься от вируса. «Свобода или безопасность — я уверен, что эта дьявольская альтернатива ложна, — заявил Туск в интервью изданию. — Это возможно, эффективно реагировать на пандемию и сохранить демократию».

По мнению Туска, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со времён кризиса с беженцами управляет страной с помощью чрезвычайных мер и использует страх перед миграцией, а теперь и перед вирусом, чтобы расширить свою власть. «Возможно, некоторые из его мер справедливы», — признаёт Туск. Однако всё это никак не связано с духом демократии. Виктор Орбан, по его словам, придерживается мнения, что тот, кого поддерживает большинство, может делать всё, что захочет. Он стремится превратить Европейскую народную партию (ЕНП) или хотя бы её часть в «союз по национально-консервативному, авторитарному образцу», не сомневается экс-председатель Совета ЕС. Более того, ЕНП сейчас не поднимется единогласно против Орбана. «Мы живём во времена Трампа и брексита, борьба за демократию носит глобальный характер. Мы все должны быть бдительны», — предостерегает Туск.

Также он отметил, что сейчас не время для радикальных политических решений: во время пандемии важно сохранить единство. Однако всему есть предел. Неизвестно, когда состоится следующее заседание президиума ЕНП, однако до него Туск намерен убедить своих коллег в ЕНП, что нет необходимости выбирать между свободой и безопасностью — нужно предложить гражданам и то и другое. «Нелиберальная форма демократии — это точно не выбор большинства наших членов и совершенно точно не мой выбор», — заявил Туск в беседе с журналистами Der Spiegel.

Он также подчеркнул, что ситуация в Польше отличается от венгерской. В Польше есть сильная оппозиция и сильные неправительственные организации. Даже если Качиньский и партия «Право и справедливость» контролируют государственные СМИ, в стране есть достаточно других, частных и свободных СМИ. С другой стороны, в Польше есть политики, которые решительно настроены присвоить себе всю власть, признал Туск. По его мнению, Ярослав Качиньский даже опаснее, чем Виктор Орбан: Орбан может быть циничным, но он прагматичен. «Качиньский, напротив, почти болезненно преследует цель заполучить как можно больше власти».

По замечанию Der Spiegel, президентские выборы в Польше должны состояться 10 мая, несмотря на эпидемию коронавируса, причём они будут проведены дистанционно по всей стране. Дональд Туск считает такое решение неприемлемым. Конституция Польши запрещает вносить изменения в избирательное законодательство менее чем за шесть месяцев до проведения выборов, но именно это сейчас и происходит в стране. Невозможно с логистической точки зрения обеспечить, чтобы 30 млн поляков проголосовали по почте. К тому же при таком раскладе нельзя соблюсти демократические стандарты, убеждён Туск.

Германия на переговорах по поводу бюджета ЕС настаивает на простом правиле: кто не придерживается принципов правового государства, тот не получает денег. Туск по этому поводу сказал, что ввиду положения, в котором сейчас находится Евросоюз, он «эмоционально не в состоянии думать о санкциях». Как подчёркивает политик, «Европе сейчас нужны колоссальные усилия, чтобы оживить наши экономики и сам ЕС». В будущем многолетнем бюджете ЕС в центре внимания должно стоять восстановление после кризиса с коронавирусом. К тому же граждане не виноваты в антидемократических действиях своих властей, поэтому не нужно никого наказывать, убеждён Туск.

По замечанию журналиста Der Spiegel, через 16 лет после расширения ЕС критики пришли к выводу, что Восточная Европа вступила в ЕС только из-за денег. Туск на это выразил свой протест и заявил, что слова о расколе между востоком и западом ЕС недостаточно точно описывают опасность, перед лицом которой оказалась Европа.

В Восточной Европе тоже наблюдаются воодушевляющие перемены: например, в Словакии, Румынии и странах Балтии. В Польше тоже есть сильное проевропейское движение. С другой стороны, радикальные партии вошли в состав испанского правительства, а в Италии ситуация колеблется. С точки зрения Туска, решающий вопрос сейчас заключается в том, как будут обстоять дела после пандемии на юге Европы. «Мы должны восстановить репутацию Европы в этих странах», — призвал бывший председатель Совета ЕС.

Он уверен, что к завершению пандемии Европа окажется наиболее сильно пострадавшей частью света. В этом он видит стимул к совместным поискам вакцины и увеличению возможностей ЕС в сфере здравоохранения. «Даже если сейчас это трудно, и многие граждане не хотят об этом слышать: больше Европы и меньше национализма — вот решение, — назвал свой рецепт Туск. — Нам нужны не немецкие, не итальянские, а европейские решения. Если мы в этом кризисе ещё больше отдалимся друг от друга, мы не переживём этого в политическом плане». Миграционный кризис был первым предупреждающим выстрелом, пандемия стала вторым — и для Европы он может оказаться последним, предостерегает Дональд Туск в интервью немецкому журналу Der Spiegel.