France 24: Макрон надеется, что Путин поддержит резолюцию ООН по глобальному перемирию

В интервью Французским СМИ президент Эммануэль Макрон выступил за отсрочку долговых платежей для африканских стран в период кризиса коронавируса, сообщает France 24. Кроме того, Макрон выразил надежду, что, как и другие постоянные члены Совбеза ООН, Россия поддержит резолюцию о глобальном прекращении огня.

Иностранные кредиторы должны предоставить африканским странам отсрочку по выплатам в этом году, чтобы помочь им пережить кризис коронавируса, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в большом интервью RFI. По мнению президента, это «необходимый шаг», который поддержит африканские экономики в период кризиса, сообщает France 24.

«Мы должны дать африканским экономикам передышку и приостановить долговые выплаты на период кризиса», — призвал Макрон.

По данным министерства финансов Франции, крупные международные кредиторы уже достигли предварительного соглашения по кредитным каникулам для бедных стран в этом году. И теперь президент Макрон призвал министров финансов США, Китая и других государств «большой двадцатки» финализировать это соглашение во время предстоящей онлайн-конференции.

— François Picard (@FrancoisF24) April 15, 2020

Франсуа Пикар, ведущий France 24: «Эммануэль Макрон заявил, что будет выступать за заморозку задолженностей на встрече министров финансов G20 в среду. «Это должно стать нашим первым шагом», — отметил Макрон в интервью RFI. «Каждый год треть от того, что Африка получает от экспорта, идёт на покрытие её долгов», — подчеркнул президент и добавил, что впоследствии необходимо и списание».

Кроме того, в своём интервью Макрон рассказал, что заручился поддержкой трёх постоянных членов Совбеза ООН по вопросу глобального прекращения огня, для того чтобы мир мог сосредоточиться на борьбе с пандемией. Ранее, ещё 23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к глобальному перемирию, поскольку в странах, где ведутся боевые действия, системы здравоохранения и так понесли большие потери и будут не в состоянии справиться с пандемией.

По словам Макрона, его поддержали глава КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Французский лидер выразил надежду, что в ближайшее время сможет заручиться и согласием Владимира Путина, главы ещё одной страны — постоянного члена Совбеза.

«Я говорил с ним, когда это инициатива только появились. С тех пор мы не общались. Другие лидеры заверили меня в своей поддержке. Мы свяжемся с ним в ближайшие несколько часов. Думаю, что президент Путин наверняка согласится, и когда он это сделает, мы в тот же день сможем провести видеоконференцию и передать наш призыв самым серьёзным, убедительным и эффективным образом», — объявил Макрон.