Le Monde: представлять Францию в новом комитете НАТО будет сторонник диалога с Россией

31 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о формировании группы экспертов, которая рассмотрит будущие направления развития Североатлантического альянса, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, от Франции в состав комитета войдёт экс-министр внутренних дел и сторонник диалога с Россией Юбер Ведрин. Однако, как подчёркивает газета, отстаивать свои взгляды перед другими членами группы ему будет непросто.

«Даже если НАТО находится в коме, как заявлял Эммануэль Макрон в ноябре 2019 года, президент Франции не рассчитывает менять специалистов, дежурящих у его постели», — пишет Le Monde. 31 марта генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил о формировании группы экспертов, которая рассмотрит будущие направления развития Североатлантического альянса. Францию ​​будет представлять Юбер Ведрин, чьё имя было выдвинуто Елисейским дворцом в конце 2019 года.

Как передаёт издание, 72-летний Юбер Ведрин, бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (1991–1995) при Франсуа Миттеране и экс-глава МИД страны, продолжает регулярно писать книги о внешней политике и Европе. Он также известен своей независимостью суждений, в прошлом работал в НАТО, однако не имеет репутации «воинствующего атлантиста».

Среди французских дипломатов выбор Ведрина был расценён как новый признак недоверия со стороны исполнительной власти. Замечания Эммануэля Макрона летом 2019 года о «глубинном государстве», противостоящем его дружеским жестам в адрес России, порадовали экс-министра иностранных дел, который часто критиковал предполагаемую инертность в этом вопросе своей бывшей администрации.

«Ведрин иногда бывает немного напыщен, но он не говорит неправды, — подчёркивает европейский депутат и специалист по оборонным вопросам Арно Данджан. — С его опытом и знаниями о работе структур он будет иметь влияние на комитет. Меня беспокоит, что помимо его критических замечаний, которые часто бывают как нельзя более актуальными, я редко слышал от него конкретные предложения».

Как отмечается в статье, позиция бывшего главы МИД в отношении НАТО со временем менялась. В 2000 году он не возражал против расширения НАТО, однако в 2009 году выступил против возвращения Франции в интегрированные структуры командования альянса, покинутые страной в 1966 году. Спустя ещё три года в своём докладе для нового президента Франсуа Олланда Ведрин подчёркивал, что повторный выход из интергированной структуры командования исключён, поскольку этот шаг «разрушит всякую возможность для действий и влияния». По его словам, Париж должен «несмотря ни на что выступать в поддержку идеи обороноспособной Европы в рамках ЕС».

По мнению издания, в комитете НАТО отстаивать свои позиции Ведрину будет непросто, учитывая, что возглавлять его будут бывший министр обороны Германии Томас де Мезьер и Весс Митчелл, бывший заместитель госсекретаря по европейским делам в администрации Трампа, защищающий линию противостояния с Россией и Китаем. Его позицию поддержит и член польской партии «Право и справедливость» Анна Фотыга.

«Ведрин будет чувствовать себя очень одиноким в комитете, — опасается Томас Гомар, директор Французского института международных отношений (IFRI). — Наши планы относительно европейской стратегической автономии рискуют быть не услышанными».

Как поясняет газета, разногласия во мнениях между Ведрином и прочими членами комитета, в первую очередь, затронут Россию. Французский представитель выступает за возобновление диалога с Москвой, основываясь на реалистичном подходе, обусловленном географией. Как замечает автор статьи, предложенная Макроном летом 2019 года «новая архитектура европейской безопасности», также основанная на прагматизме, однако рискованная с точки зрения соседства с Россией, так же вряд ли может не понравиться Ведрину.