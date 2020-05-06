Hill: эпидемия дала возможность России и Китаю показать свой союз во всей красе

Россия и Китай вместе борются с эпидемией, а также вместе противостоят Соединённым Штатам на международной арене, пишет обозреватель The Hill. Сейчас к ним присоединился ещё и Иран, но некоторые западные эксперты по-прежнему не хотят видеть подобный союз, сетует он.

Пандемия коронавируса предоставила России и Китаю огромные возможности, чтобы продемонстрировать свой союз, пишет обозреватель The Hill Стивен Бланк. И, по его словам, они этим полностью воспользовались.



Так, страны помогали друг другу с медицинскими поставками и совместными усилиями противостояли США, которые настаивают на участии Китая в соглашениях по контролю над вооружениями. Россия, по словам автора статьи, не комментирует поведение Пекина в Южно-Китайском море. Страны соотнесли свои позиции по Северокорейскому вопросу и сотрудничают в ООН, которую они воспринимают как поле борьбы великих держав и противостояния Штатам.



Кроме того, как пишет автор статьи, Китай стал брать на вооружение стратегию России в информационной войне. По его словам, и Пекин, и Москва утверждают, что коронавирус был разработан в секретных американских лабораториях. Так, Китай неоднократно выражал озабоченность, что «секретные американские лаборатории» в странах бывшего СССР представляют собой опасность для здоровья людей.



В итоге Европейский союз выпустил длинный отчёт, в котором эти правительства обвиняются в попытках развязать информационную войну против Запада, чтобы подорвать единство ЕС и НАТО. Впрочем, многие американские эксперты не хотят соглашаться, что у России и Китая союз, сетует автор статьи. К тому же к Китаю и России в вопросе информационной войны присоединился Иран.



Цель всех этих стран, по словам автора, — снятие санкций с России, Ирана, Сирии и Венесуэлы. Кроме того, в Евросоюзе считают, что эти страны стремятся подорвать доверие общества к правительству на Западе.



Автор статьи с иронией отмечает, что якобы Россия, Китай и Иран хуже всего показали себя в борьбе против коронавируса. И в случае с Китаем, по его словам, Пекин ведёт информационную войну именно чтобы замаскировать тот факт, что эпидемия началась с него. Враждебность Ирана по отношению к Западу не нова, а Россия ещё в 2005 году говорила, что находится в состоянии войны с Западом.



«Так что нас не должны удивлять никакие из этих событий. Но элитам западных стран нужно сейчас очнуться от своего догматического оцепенения. Эта эпидемия представляет собой большой шаг вперёд в войне против Запада. Но сейчас политика — это война, которая ведётся иными средствами», — пишет обозреватель The Hill Стивен Бланк.



