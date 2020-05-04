Bild: каждая пятая защитная маска из Китая непригодна для использования

Около 20% защитных масок, поставляемых из Китая в Германию, не соответствуют нормам, пишет немецкий таблоид Bild. Это означает, что каждая пятая маска, закупленная в Пекине, непригодна для использования, причём такая «халтура» продолжает попадать в медицинские учреждения Германии, несмотря на многоступенчатую систему проверки качества.

Каждая пятая защитная маска из Китая непригодна для использования, негодует немецкий таблоид Bild.

Сначала Китай скрывает информацию, а потом халтурит, обвиняет автор статьи Петер Тиде. По его уверениям, первое время Пекин держал в тайне вспышку эпидемии нового коронавируса, а теперь начал миллионами поставлять за границу непригодные защитные маски — в том числе в Германию.

ФРГ уже закупила у Китая более 108 млн масок для немецких клиник и врачебных практик. Теперь последовал шок. «Около 20% поставленных из Китая масок, по нашим оценкам, не соответствуют норме», — заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Германии в беседе с журналистами Bild. Это означает, что такие маски не подходят для применения в медицинской сфере, подчёркивает немецкий таблоид.

Однако есть и хорошая новость: большинство таких «халтурных» масок были выявлены ещё в Китае и, соответственно, не приняты Германией. Это стало возможным благодаря тому, что немецкое министерство осуществляет технический надзор за поставками и выборочно проверяет качество на месте, после чего новые проверки проводятся уже на территории Германии.

Плохая новость заключается в том, что, несмотря на все проверки, непригодные маски всё-таки попадают в обращение, сокрушается Bild. По всей Германии власти и врачебные объединения предостерегают от использования таких защитных масок.

Врач-отоларинголог из Дюссельдорфа доктор Грета Вильм тоже получила соответствующее сообщение от своего врачебного объединения. В нём сказано, что некоторые поставляемые министерством защитные маски китайского производства не выдержали проверку качества. В сообщении содержится косвенное предостережение в отношении трёх типов масок, в том числе от производителя Daddybaby.

По словам Греты Вильм, она получила для своего врачебного кабинета именно эти маски, но, к счастью, ещё не успела ими воспользоваться. С её точки зрения, такие поставки — «чудовищная халатность».

«Маски были доставлены из-за ошибки в логистике, хотя поставка уже была заблокирована», — пояснил в разговоре с Bild официальный представитель немецкого Министерства здравоохранения. В общей сложности речь идёт о 2 тыс. масок производителя Daddybaby.

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Линда Тойтеберг не удивлена ситуацией с китайскими масками: «И в большом, и в малом в этом кризисе на Китай положиться нельзя».