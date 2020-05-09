Tech Times: заразиться, чтобы подхватить иммунитет — в США стали организовывать «коронавирусные вечеринки»

В американском штате Вашингтон впервые состоялись «коронавирусные вечеринки», на которых собрались люди, желающие как можно скорее заразиться COVID-19, чтобы получить от инфекции иммунитет, пишет Tech Times. По данным издания, ранее в том же округе штата проходили и аналогичные «ветрянковые» вечеринки для родителей непривитых детей.

Хотя в большинстве стран мира для борьбы с коронавирусом вводят карантинные меры и стараются максимально снизить число контактов между гражданами, находятся люди, убеждённые в том, что вирусом, напротив, нужно как можно скорее заразиться, чтобы получить от него иммунитет — а лучшим способом для этого считают коллективный досуг, сообщает Tech Times. Как пишет издание, в США недавно стало известно о как минимум двух «коронавирусных вечеринках», организованных с целью распространения инфекции.

По данным Tech Times, о вечеринках, которые, предположительно, стали первыми мероприятиями, организованными специально для заражения участников, сообщила администрация округа Уолла-Уолла штата Вашингтон. Согласно информации местных властей собравшиеся на вечеринках люди «намеренно находились в тесном контакте с инфицированным человеком в надежде получить инфекцию»; при этом COVID-19 был в итоге выявлен у двоих из 20 участников. Госпитализация им, впрочем, не понадобилась, что власти объясняют их возрастом — речь идёт о молодых людях.

«Мы хотим получить возможность начать отказ от ограничительных мер на местном уровне, — прокомментировала ситуацию директор администрации Уолла-Уолла по вопросам общественного здравоохранения Меган ДеБолт, — но если наши жители не соблюдают меры по физической дистанции и рекомендации по социальному дистанцированию, а вместо этого намеренно пытаются заразиться COVID-19, от возможности отказаться от ограничений нас это только отдаляет».

Чиновники администрации округа подтвердили, что двое заражённых скорее всего быстро оправятся от симптомов коронавирусной инфекции, однако отметили, что молодые люди, по собственному признанию, не подумали о том, что могут передать вирус тем, кто к нему более уязвим и для кого зараженее может обернуться серьёзными осложнениями и даже смертью. «Теперь они понимают, что подвергают риску своих родных, друзей и других людей, и им очень стыдно», — заявила Меган ДеБолт.

По данным Tech Times, администрация Уолла-Уолла ранее заявляла о том, что в округе проходили аналогичные «ветрянковые» вечеринки, на которые родители приводили непривитых от ветряной оспы детей, дабы они могли таким образом переболеть.