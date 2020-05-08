Euronews: французов призвали налегать на сыр, чтобы спасти национальное достояние

«Сыродействуй!» — кампания под таким лозунгом призвана стимулировать французов употреблять больше сыра, чтобы спасти одно из главных кулинарных достояний страны. Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса спрос на этот продукт резко упал. И теперь тысячи тонн лучшего французского сыра просто гниют на складах, а сыроделы взывают к согражданам о помощи, передаёт Euronews.

Французские сыроделы взывают о помощи. Вот так сырные лавки выглядели во Франии до эпидемии: множество покупателей, бойкая торговля. Однако сегодня из-за карантина отрасль несёт колоссальные убытки.

По самым скромным подсчетам, около пяти тысяч тонн лучшего французского сыра может быть просто выброшено на помойку из-за низкого спроса.

МИШЕЛЬ ЛАКОСТ, глава Совета производителей молочной продукции Франции: С начала эпидемии продажи сыра во Франции упали в среднем на 60 процентов. В некоторых хозяйствах эта цифра ещё выше.

Рестораны и кафе закрыты, в магазинах люди покупают только самое необходимое. В результате многие сорта изысканных французских сыров просто гниют на складах. По оценкам Лакоста, убытки производителей сыра из-за карантина могут составить 157 миллионов евро.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, во Франции была запущена кампания под лозунгом «Сыродействуй!» (#Fromagissons). Попросту говоря, французов призвали вспомнить об одном из главных кулинарных достояний — и налечь на потребление сыра. А сортов его во Франции несчётное множество!

Дата выхода в эфир 07 мая 2020 года.