Le Figaro: домашнее насилие в Европе выросло на 60% на фоне карантина

03:00 Заболевший коронавирусом Мишустин принял участие в совещании кабмина Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 8 мая, в режиме онлайн принимает участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.

03:00 Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато» по коронавирусу Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Зеленский оценил временный отзыв посла Грузией Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

03:00 Шварценеггер разыграл пользователей, подстроив «шпагат» с использованием бутафорских ног Знаменитый актёр и спортсмен Арнольд Шварценеггер разыграл подписчиков своего аккаунта в Instagram.

03:00 Названа причина приостановки торгов на Московской бирже Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.

03:00 Шестаков: рейтинги UFC 249 в несколько раз превысят показатели предыдущих турниров Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о проведении турнира UFC 249 в период пандемии коронавируса.

03:00 Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам Футболисты «Барселоны» провели первую после паузы тренировку на клубной базе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер».

03:00 Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.

03:00 Подразделения химзащиты ЧФ провели дезинфекцию военно-морской базы в Севастополе Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели дезинфекцию объектов Крымской военно-морской базы в Севастополе.

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03:00 Немецкий дипломат оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны Немецкий дипломат, экс-заведующий международным отделом ЦК правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии, член совета старейшин германской левой партии Die Linke Бруно Малов оценил важность бережного отношения к фактам истории Второй мировой войны.

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03:00 По инициативе Генпрокуратуры на месте сражений под Москвой установили памятный камень По инициативе Генпрокуратуры России на месте сражений на одном из последних рубежей обороны Москвы установили памятный камень.

03:00 В России на ИВЛ находятся более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом Более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

03:00 Хоккеистки «Агидели» пожаловались главе Башкирии Хабирову на переезд из Уфы в Нефтекамск Игроки уфимской «Агидели», которая является чемпионом России по хоккею среди женщин, обратились с открытым письмом к главе Башкирии Радию Хабирову.

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03:00 СМИ: Победитель боя Фергюсон — Гэтжи может не получить право сразиться с Нурмагомедовым Победитель главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи может не получить право сразиться с абсолютным чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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03:00 СМИ: «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на €230 млн Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен уменьшить зарплатную ведомость на €230 млн в сравнении с нынешним сезоном.

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03:00 СМИ: В Испании пять футболистов заразились коронавирусом В Испании у пяти футболистов был выявлен коронавирус.