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Le Figaro: домашнее насилие в Европе выросло на 60% на фоне карантина

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Европейское подразделение ВОЗ в апреле зафиксировало прирост обращений от женщин — жертв домашнего насилия в Европе на 60% по сравнению с прошлым годом. Как пишет Le Figaro, связано это с ограничительными мерами и карантином. В ООН опасаются, что если самоизоляция продлится ещё полгода, то за это время случится несколько десятков миллионов новых случаев насилия.
Le Figaro: домашнее насилие в Европе выросло на 60% на фоне карантина
Reuters

По всей Европе службы неотложной помощи зафиксировали рост в 60% обращений от женщин, которые стали жертвами насилия в семье во время эпидемии коронавируса, пишет Le Figaro.

По оценке европейского подразделения ВОЗ, в период кризиса растёт насилие, которое применяется против партнёра или ребёнка, особенно учитывая ограничительные меры и карантин. «Государства — члены организации в апреле зафиксировали рост числа звонков с просьбой о неотложной помощи от женщин — жертв насилия со стороны их партнёров до 60 процентов по сравнению с прошлым годом», — заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, такая тенденция характерна практически для всех стран.

А по данным агентства ООН, которое занимается сексуальным и репродуктивным здоровьем, если карантин продолжится ещё полгода, то в семьях по всему миру может быть зафиксирован ещё 31 млн случаев насилия.

Как напоминает Le Figaro, европейское подразделение ВОЗ включает в себя 53 страны, в том числе Россию. Ещё до эпидемии четверть всех женщин и треть детей в этом регионе становились жертвами насилия.

 

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Le Figaro Франция Европа
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