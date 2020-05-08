Business Insider рассказала, как пандемия изменит офисный быт
Пандемия коронавируса заставит многих работодателей пересмотреть свои взгляды на то, как должно быть устроено рабочее место, пишет Business Insider. Побеседовав с сотрудниками ведущих дизайнерских компаний аггломерации залива Сан-Франциско, сотрудничающих с такими гигантами как Google, Microsoft и Dropbox, корреспонденты издания попытались определить, как изменится офисный быт после отмены карантинных мер.
Как отмечается в материале BI, аггломерация залива Сан-Франциско стала первым американским регионом, который ввёл жёсткие карантинные меры — здесь они действуют ещё с 17 марта и, как ожидается, продлятся как минимум до конца мая. Между тем, местные власти — к вящей радости белых воротничков — уже начали обсуждать возможность возвращения к работе офисных комплексов, и хотя о конкретных датах речи не идёт, случится это почти наверняка до появления вакцины от коронавирусной инфекции — а это значит, что владельцам компаний придётся пересматривать устройство офисного быта, чтобы иметь возможность соблюдать меры социального дистанцирования, пишет издание.
По признанию опрошенных корреспондентами Business Insider архитекторов и дизайнеров, у большинства их клиентов просто нет капитала на резкое расширение офисных площадей, а значит к соблюдению дистанции между людьми придётся искать креативный подход, который позволит быстро и эффективно подстроить уже имеющиеся офисные пространства под новые нормы. Среди предложенных экспертами решений — использование места под ресепшн в качестве своеобразного «тамбура», где люди будут снимать верхнюю одежду и мыть руки. Кроме того, в офисе придётся свести к минимуму свести физический контакт с оборудованием, а значит кнопки, дверные ручки и прочую фурнитуру нужно будет по возможности заменить на «бесконтактные» альтернативы, говорится в статье.
Расположение рабочих столов сотрудников, а также обстановку конференц-залов необходимо будет пересмотреть таким образом, чтобы обеспечить хотя бы минимальную дистанцию, полагают эксперты, беседовавшие с BI. Кроме того, работники должны будут поддерживать порядок на своих рабочих местах, дабы клининговые бригады могли регулярно проводить их санитарную обработку — а это означает, что различные безделушки, фотографии домашних питомцев и рисунки детей, которые обычно украшают офисные столы, с них надолго пропадут, пишет издание. Изменения придётся внести и в организацию движения сотрудников по офису: к примеру, работникам может быть рекомендовано перемещаться внутри помещения только по часовой стрелке, чтобы не пересекаться лишний раз друг с другом, рассуждают дизайнеры, опрошенные журналистами BI.
Офисные туалеты, вероятно, повсеместно будут становиться одноместными — войти в них можно будет только по ключ-карте и только по одному, считают эксперты. Впрочем, в нынешних условиях сотрудники могут не захотеть заходить даже в идеально чистую офисную уборную, и не исключено, что некоторые работодатели просто разрешат подчинённым в обед отправиться домой, чтобы воспользоваться собственным туалетом, а затем завершить свои дела на день уже из дома — тем паче, что рабочий день и так скорее всего будет заканчиваться раньше, поскольку нужно будет выделять время на санитарную обработку, говорят дизайнеры.
По мысли опрошенных BI специалистов, нынешняя пандемия повлияет и на организацию труда офисных работников: работа станет посменной, чтобы всему составу не приходилось выходить в один день, а персонал будет разделён на отряды, которые будут всегда работать вместе: таким образом в случае, если заразится один из членов группы, придётся изолировать не весь офис или этаж, а только ближайшее окружение заболевшего.
Отдельной проблемой станут лифты, которые являются идеальной средой для распространения вируса, подчёркивают эксперты. Среди предложенных ими решений — разрешить пользоваться лифтами только сотрудникам, работающим на верхних этажах, а остальных заставить передвигаться по лестницам, а также выделение отдельного лифта, который будет использоваться только для спуска на первый этаж при выходе на работу.
В целом, по мнению побеседовавших с журналистами BI специалистов, многие сотрудники уже привыкли работать из дома, и работодателям придётся идти им навстречу, создавая «гибридный» режим, в котором выезды в офис и удалённая работа будут совмещаться. Так, например, сотрудники могут заниматься рутинной деятельностью дома, а в офис выезжать для решения важных вопросов, говорится в материале издания.
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