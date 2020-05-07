Euronews: Греция планирует принимать туристов уже с июля, чтобы спасти свою туриндустрию от краха

С приближением сезона отпусков такие страны, как Греция и Хорватия, ищут способы вновь привлечь иностранных туристов, чтобы спасти свою экономику от банкротства. Вопрос о том, когда внутриевропейские границы будут открыты, должны решать национальные правительства. Но на них оказывается огромное давление со многих сторон, чтобы это произошло как можно скорее, передаёт Euronews.

Ходить через границу в гости, заправляться зарубежным бензином, делать покупки в соседней стране — с такими привычками жителям приграничных регионов ЕС пришлось расстаться после инфекционной вспышки. Поездки внутри Евросоюза ограничены.

По мере приближения сезона отпусков европейцы мирятся и с тем, что в этом году им будет недоступен пляжный отдых. Но их спешит обнадёжить правительство Греции, где коронавирус более или менее удалось сдержать. Афины объявили о намерении вновь открыть страну для гостей 1 июля.

ХАРИС ТЕОХАРИС, министр туризма Греции: Мы всё ещё формулируем медицинские протоколы. Вполне вероятно, что нам придётся тестировать пассажиров перед полётом, на всякий случай. Мы надеемся, что руководство ЕС возьмёт на себя инициативу достичь общеевропейского соглашения. Безусловно, есть страны, которые хотят двигаться в этом направлении, и первая среди них — Греция. Но мы не можем больше ждать!

Как и другие страны Южной Европы, Греция стремится спасти свою туриндустрию от полного краха. Компании сектора, в основном малые и средние, скорее всего, обанкротятся, если пропустят летний сезон.

Нынешняя страна — председатель ЕС Хорватия высказала своё мнение о том, как открыть популярные туристические направления без угрозы для здоровья людей.

ДАВОР БОЖИНОВИЧ, министр внутренних дел Хорватии: Мы предлагаем некий «сертификат» об отсутствии риска или о сниженном риске. Думаю, что он был бы полезен для всех — не только для владельцев и персонала гостиниц, но и для путешественников, для туристов.

Эксперты уже готовят хорватское предложения к практической реализации. Между тем, не все местные жители хотят снова увидеть огромные толпы возле достопримечательностей и на курортах. «Зелёный» евродепутат из Франции предупреждает об опасности скопления праздных масс в период пандемии. Она советует изучать родной край.

КАРИМА ДЕЛЛИ, евродепутат из Франции: Распространение вируса через зарубежные путешествия — это безрассудство, в краткосрочной перспективе. Имеет смысл совершать короткие поездки по региону, в котором вы живёте.

Вопрос, когда снова открыть внутриевропейские границы, должны решать национальные правительства. На них оказывается огромное давление со многих сторон, чтобы это произошло поскорее.

Дата выхода в эфир 06 мая 2020 года.