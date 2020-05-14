Polityka: с 18 мая поляки смогут после парикмахерской отправиться сразу в ресторан

Правительство Польши объявило о третьем этапе смягчения ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса: с понедельника свои двери откроют парикмахерские, салоны красоты и рестораны, естественно, с соблюдением санитарных норм, пишет Polityka. Издание обращает внимание на то, что смягчения не коснулись внутренних границ Польши с ЕС: контроль на них продлён до 12 июня.

В среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр здравоохранения Лукаш Шумовский и министр образования Дариуш Пёнтковский рассказали гражданам Польши о третьем этапе послаблений в экономике страны, сообщает Polityka.

C 18 мая возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, а также рестораны при соблюдении определённых санитарных норм. Рестораны, кафе и бары при возможности должны будут сконцентрироваться на обслуживании на открытом воздухе, потому что, по словам премьер-министра Польши, так безопаснее.

Более того, в общественном транспорте сможет находиться одновременно больше человек. Также с 25 мая начнутся некоторые занятия в школах: в 1-3 классах начальной школы, а также консультации с учителями для учеников выпускных классов. По словам министра образования, хоть удалённая работа требует больше времени и усилий, учителя не представляют возможным вернуться к нормальному образовательному процессу ещё до начала летних каникул. Они опасаются, что с ними могло бы случиться то же самое, что с шахтёрами в Силезии, где произошла вспышка коронавируса.

Третий этап снятия ограничений также предусматривает возобновление спортивных занятий в закрытых помещениях максимально до 32 человек плюс 3 тренера в зависимости от площади объекта. В открытых комплексах в спортивных мероприятиях сможет принимать большее количество людей.

Одновременно Польша продлила контроль на внутренних границах со странами ЕС до 12 июня.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский также подвёл промежуточный итог течения эпидемии коронавируса в Польше: в целом в стране было выявлено 17 062 случая коронавируса, 847 человек умерли, 2648 человек госпитализировано, 96 062 человека находятся на карантине, а 18 009 — под эпидемиологическим наблюдением. Выздоровело 6410 заболевших.