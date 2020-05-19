GT: за выпад в сторону китайцев немецкий ресторан лишился мишленовской звезды

Ещё недавно у дюссельдорфского ресторана Im Schiffchen была заветная звёздочка Michelin и предстоящее открытие после карантина. Однако, как отмечает Global Times, всё испортило заявление владельца заведения Жан-Клода Бургёя, объявившего на Facebook, что «китайцам вход запрещён». Теперь экспаты из КНР бойкотируют ресторан, а Michelin удалил его из своего рейтинга.

Самый влиятельный ресторанный рейтинг мира, гид Michelin, удалил со своего сайта известное заведение из немецкого Дюссельдорфа, сообщает Global Times. Недовольство критиков вызвало поведение хозяина ресторана, заявившего, что китайцам там не рады.

Недавно владелец и по совместительству шеф-повар заведения Im Schiffchen Жан-Клод Бургёй объявил в Facebook, что его ресторан вновь открывается после карантина. При этом бизнесмен подчеркнул: «Китайцам вход запрещён!!!»

Такое заявление у многих вызвало негодование, в особенности среди проживающего в Германии китайского сообщества. Интернет-пользователи выражали возмущения в комментариях и призывали бойкотировать ресторан. Общественный гнев даже не удалось успокоить самому Бургёю, который признал свои заявления «бездумными» и попытался заверить, что его выпад был направлен не в сторону народа КНР, а в сторону правительства страны. Злополучный пост был удалён, но ситуации это, по всей видимости, мало помогло.

Как отмечает издание, на инцидент, не без призывов китайского сообщества, решил отреагировать Michelin. В пятницу 15 мая на своей странице в китайской соцсети WeChat гид раскритиковал дискриминирующие заявления шефа немецкого ресторана и сообщил о своём решении удалить Im Schiffchen из списка рекомендуемых заведений. И действительно, подчёркивает Global Times, уже в воскресенье найти ресторан на официальном сайте гида Michelin не удалось.

Кроме того, рейтинг заведения существенно упал и на многих других платформах, и, к примеру, на Google Review составил всего 2,2 из 5. Также китайские активисты в Германии, включая местный специальный комитет КНР по борьбе с пандемией, обратились за поддержкой в прессу, и ряд изданий впоследствии осветили инцидент.

Эксперт по связям с общественностью из Китайского университета политики и права Чжу Вэй уверен, что произошедшее не случайно и отражает рост расизма и ксенофобии из-за пандемии коронавируса. По словам аналитика, некоторые западные СМИ и политики специально раздувают слухи вокруг Китая и пытаются очернить народ КНР, что привлекло «не особо задумывающихся» людей.