France 24: социальная жизнь меняется под давлением пандемии — но всё же продолжается

Коронавирус внёс коррективы в привычный образ жизни людей, и это неизбежно коснулось и их досуга. Как сообщает France 24, в мире пробуют самые разные решения для того, чтобы возобновить социальную жизнь, снизив при этом вероятность заражения, от специальных «колоколов» для гурманов и до автодискотек и лифтов с ножным управлением.

Нужна ли теперь людям новая форма социальной активности — чтобы быть рядом, но не касаться друг друга? Похоже, нужна — обязывает коронавирус.

Одну идею нашли в Амстердаме — вот такие маленькие укрытия из стекла, в которых можно поужинать парами; блюда при этом приносят на деревянных дощечках.

Аналогичное решение испытывают и во Франции: прототип индивидуального «колокола» для любителей посидеть в ресторане. Клаустрофобам он, впрочем, не подойдёт.

Оригинальные инициативы, направленные на борьбу против коронавируса, появляются сейчас во множестве по всему миру. Например, в Бангкоке теперь есть лифты, в которых этаж выбирают ногой.

А этот немецкий театр, вновь открыв свои двери, ввёл сразу несколько новых правил: напитки больше не продают внутри здания, а только снаружи, все посетители обязаны быть в масках, а количество зрителей ограничено 200. Вместе с тем, директор театра убеждён, что открыть его было необходимо — ради блага местных жителей.

УВЕ ЭРИК ЛАУФЕНБЕРГ, директор театра: Многие люди пребывают в отчаянии, их мучают одиночество и беспокойство. Наша работа — это дарить им искусство и служить местом, где они могли бы встречать других людей, и поэтому мы приняли такое решение.

Ну и наконец, почему бы и не заглянуть на рейв-сейшн в стиле COVID-19, комфортно устроившись в собственной машине? Вы тоже — как и эти жители Германии — сможете на этой автодискотеке протанцевать всю ночь до утра.

Дата выхода в эфир 22 мая 2020 года.