NBC: первые шаги к перезапуску экономики — в США обеспечивают противовирусную безопасность на транспорте
Нью-йоркская транспортная компания MTA в рамках первой в своём роде «пилотной» программы испытывает на своих поездах и автобусах вот такие ультрафиолетовые лампы, способные уничтожать коронавирус.
ДЭВИД БРЕННЕР, Колумбийский университет: На самом деле вот уже более ста лет хорошо известно, что ультрафиолетовое излучение чрезвычайно эффективно уничтожает и вирусы, и бактерии.
Лампы генерируют настолько сильное излучение, что дезинфекция будет проводиться в те часы, когда поезда не ходят и в них нет пассажиров.
ГЕЙБ ГУТИЕРРЕЗ, корреспондент NBC News: Исследования учёных свидетельствуют о том, что коронавирус способен выживать на сиденьях вагонов метро до 72 часов. Несколько недель назад эти линии стали останавливать на ночь для тщательной санобработки. Ну а это — уже следующий шаг.
Как утверждают эксперты, важнейшим для перезапуска экономики условием будет убедить пассажиров в том, что пользоваться транспортом безопасно, причём как подземным, так и воздушным: авиакомпании одна за другой объявляют о введении новых мер санитарной безопасности. Так, компания Delta для обеспечения социального дистанцирования будет продавать не больше 60 процентов билетов на свои рейсы; при необходимости количество рейсов будет увеличено.
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